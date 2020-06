La rivolta dei naufraghi nei battelli della Captain Morgan

Più di 400 persone bloccate al largo di Malta, nessuna risposta da parte dell'UE Mentre le misure restrittive per il Covid-19 vengono progressivamente allentate in tutta Europa, Sos Mediterranee mette in guardia sulle conseguenze letali di una sempre più pesante carenza di soccorsi nel Mediterraneo centrale e chiede un'azione europea immediata e coordinata