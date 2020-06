La voce dei giovani sale all'ultimo piano

Qual è la voce dei giovani? Ce lo siamo domandati in questo periodo, più che sospeso, necessario. Per fermarci e resettarci. Per molti si è trattato solo di cattività, ma noi siamo abituati a cogliere, tra le pieghe del tempo che viviamo, sempre segnali che ci facciano fare un passo avanti. O almeno ci proviamo. A farli indietro è consuetudine nota. Noi ci sforziamo di trovare i camminatori che ci diano indizi di qualcosa che può indicare una strada. Dicevamo, la voce dei giovani. Allora sarà il caso di conoscere qualcuno che ha avuto l’audacia di provare un tragitto interessante e nuovo attraverso l’esercizio della propria passione, in questo caso, il cinema. Stiamo parlando del film L’ultimo piano. Il titolo rimanda all’appartamento di un palazzone anonimo di una periferia romana dove convivono il proprietario, che non esce di casa da 25 anni e tre giovani inquilini, precari, disorientati e in cerca di un posto nel mondo che sembra non vederli. Nato come saggio finale di un percorso di studi alla scuola di cinema Gian Maria Volonté di Roma - direttore artistico Daniele Vicari, autore, tra gli altri, di Diaz, Velocità massima, Sole, cuore amore - la particolarità di questo saggio è il numero dei partecipanti alla realizzazione. Sceneggiato da 8 persone e diretto da ben 9 registi, tutti allievi della scuola e tutti tra i 20 e i 25 anni di età. Un film nato come un saggio che è, a tutti gli effetti, un vero film, tanto che ha avuto subito un grande successo al festival di Torino, lo scorso novembre, e da qualche settimana è disponibile, in esclusiva, in streaming on demand su RaiPlay.

Abbiamo parlato di questa esperienza con tre dei giovani registi, Giulia Cacchioni, Marcello Caporiccio e Francesco di Nuzzo. Ascoltare le loro risposte, molto mature e articolate, rinfranca il cuore e fa ben sperare.

Francesco come è nato questo film?

Il film nasce da un’idea di Daniele Vicari, direttore artistico della Scuola Volonté: invece di assegnare ad ognuno dei registi la direzione di un proprio cortometraggio, si è pensato fosse più coraggioso ed interessante metterci alla prova con un’esperienza collettiva di questo tipo. Il film finale è il frutto di numerose suggestioni, scontri, passi indietro e in avanti, idee comuni e personali che si sono fuse man mano che la lavorazione proseguiva.

Marcello, una volta trovata l'idea vi siete documentati, ognuno ha portato le proprie esperienze?

Si ancor prima di lavorare alla sceneggiatura abbiamo realizzato delle interviste prendendo ispirazione dai personaggi presenti nel soggetto. Abbiamo conosciuto e intervistato vari rider, studentesse universitarie fuori sede, giovani ragazze madri. Lo abbiamo ritenuto necessario, fin dal primo momento abbiamo voluto ricercare un’impronta molto realistica alle vicende dei personaggi.

Giulia, cosa ha significato lavorare in gruppo. Come è stato organizzato il lavoro?

Lavorare a questo film ha richiesto un vero e proprio allenamento alla comunicazione. Siamo partiti come nove individui distinti e siamo arrivati come un corpo e una mente unica. Questa “fusione” è iniziata durante i provini, e dobbiamo ringraziare la nostra casting director Stefania De Santis per questo. E’ stata lei a insistere affinché tutti fossimo presenti durante i provini e ne discutessimo insieme. Questo metodo l’abbiamo introiettato e portato avanti per tutta la lavorazione: ogni scelta relativa alla regia è stata discussa e approvata da tutti, necessariamente. La cosa sorprendente è che quasi mai è stato un compromesso, bensì la sintesi tra tutte le nostre posizioni. Per non far impazzire gli altri più del dovuto ognuno di noi si è fatto portavoce delle idee registiche con i reparti, mentre sul set, come succede nelle serie, ci siamo divisi in coppie, ognuna delle quali ha diretto le scene per una settimana.

Francesco, Daniele Vicari, in che modo ha supervisionato il film? Era con voi sul set? E quanto c'è del suo cinema?

Daniele è una persona che sa insegnare senza soverchiare l’altro. Per chi di professione fa il regista non è scontato. Guida è un termine più che appropriato, per come si è comportato nei mesi di preparazione prima, di set poi ed infine di post-produzione. E’ stato quattro-cinque volte sul set, e a fine giornata o nei momenti di pausa dava, in maniera discreta, qualche consiglio od impressione rispetto non tanto alla singola scena, quanto al complesso. Di suo portiamo certamente con noi l'attenzione al metodo, alla direzione degli attori, e la volontà di lavorare su temi e argomenti più sensibili o difficili. Forse la mano più grande ce l’ha data all'inizio della fase di montaggio: anche da certe chiacchierate con lui sono nate le soluzione ai problemi che avevamo riscontrato nel primo montato del film.