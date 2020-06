Paola Magni: «Scendiamo in piazza per combattere l’afrofobia»

«Nell'Unione Europea», dice Paola Magni - area Programmi di Amref Health Africa-Italia, «vivono circa circa 15 milioni di africani e afrodiscendenti che rappresentano uno dei gruppi minoritari più grandi del continente e che sperimentano i più alti livelli di esclusione socio-economica, stereotipi negativi e atti di violenza e incitamento all'odio, è inaccettabile»

«Amref», continua, «aderisce perchè siamo una Ong africana, ed è nostra responsabilità contribuire, in italia e in Europa, alla lotta all'afrofobia e alle discriminazioni, soprattutto in campo sanitario. L’afrofobia è una specifica forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all'esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana. Amref aderisce perché da sempre siamo in prima fila nel costruire una rappresentazione corretta, completa e reale dell'Africa e degli africani: per scardinare stereotipi e pregiudizi razziali; per combattere fenomeni di odio e di afrofobia sempre più allarmanti; per creare condizioni paritarie di accesso ai servizi nel campo della salute e dell'educazione, in Africa come in Europa».

