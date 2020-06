Bianchi: "I patti educativi di comunità: ecco il perno della nuova scuola"

All’indomani dell’approvazione del decreto scuola, abbiamo intervistato l’economista Patrizio Bianchi*, coordinatore del Comitato nazionale degli esperti del Ministero dell’Istruzione per il rilancio della scuola, sugli scenari futuri e su cosa c’è da salvare di questi mesi su quanto sperimentato durante il Coronavirus. Il Comitato presieduto da Bianchi si è insediato lo scorso 23 aprile ed entro la fine di luglio dovrà predisporre un piano che dia una prospettiva alla scuola, oltre la ripartenza. Negli ultimi dieci giorni, come sappiamo, è uscito il documento del Comitato tecnico scientifico con le regole nazionali di sicurezza nelle scuole; a seguire, il documento consegnato al Ministro Lucia Azzolina prodotto dal Comitato degli esperti con una serie di riflessioni sulla ripartenza e l’indicazione degli strumenti per semplificare e aiutare la vita delle singole scuole; poi è uscita la circolare che mette a disposizione le risorse e l’approvazione del decreto scuola oggetto di un grosso conflitto in Parlamento, che chiude il capitolo riguardante i concorsi e quindi la stabilizzazione dei tanti precari.

«Questo non incide direttamente sui fabbisogni aggiuntivi che si hanno per settembre però dà al mondo della scuola un elemento importante di stabilizzazione – afferma il professor Bianchi – Quella che come Comitato di esperti abbiamo fatto è, secondo me, un’operazione importante che è quella di ribadire che il principio base della suola italiana è l’autonomia quindi sulla base del principio di autonomia il comitato tecnico scientifico ha dato le regole uguali per tutti e noi abbiamo creato le condizioni affinché tutti siano in grado di applicarle. Abbiamo fatto tutte le operazioni possibili per la riorganizzazione didattica, per consentire alle scuole di potersi muovere trovando anche spazi aggiuntivi all’esterno insieme con i Comuni e le Province; abbiamo fatto una lista di tutta una serie di norme che oggi regolano la scuola che devono essere derogate o ridefinite in maniera diversa per mettere in condizione ogni scuola di adottare le regole e di avere gli strumenti per poterlo fare nelle specifiche realtà».

Qual è per lei il fulcro del lavoro portato avanti in questi mesi per la scuola italiana?

Per affrontare i problemi della scuola occorre fare un salto di complessità: non basta essere bravi in Pedagogia, Economia, Organizzazione perché la scuola è il pilastro del Paese quindi bisogna avere il coraggio di mettere insieme tutte le discipline e andare al di là del proprio specifico. Nel nostro gruppo, estremamente eterogeneo, abbiamo formulato l’idea che il perno della nostra scuola siano i patti educativi di comunità che ho imparato a Mirandola, nel Modenese, durante l’esperienza del terremoto 2012, quando venivano giù i muri della scuola ma abbiamo fatto scuola lo stesso. Come? Invocando la partecipazione di tutti, istituzioni, mondo del volontariato e del Terzo settore, comunità. I ragazzi hanno bisogno di ritrovare una comunità che si stringa attorno alla propria scuola per ricostruirla non nei muri ma nella sostanza. E bisogna metterci dentro più musica, sport, più vita pubblica, tutte attività che si fanno insieme. Porto in giro in tutto il mondo l’esempio della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, delle bande John Lennon, Rulli Frulli: saper lavorare insieme per la ripartenza.