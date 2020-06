"I Can't Breathe": dalla piazza romana un invito all’ascolto e alla lotta

Non a caso, è stato proprio il silenzio il culmine della mattinata: a migliaia si sono inginocchiati, pugni alzati, in un muto raccoglimento per 8 minuti e 46 secondi – lo stesso tempo in cui George Floyd rimase schiacciato dal ginocchio dell'agente che lo ha portato alla morte. Verso la fine qualcuno urlava “I can't breath", a simulare gli ultimi attimi di agonia dell’uomo. Fino a che non si sono tutti alzati urlando "George è qui, no al razzismo” e sono continuati gli interventi e le testimonianze, con i presenti attenti e coinvolti nonostante il caldo e la continua necessità di fare attenzione al distanziamento anti Covid-19.

Una manifestazione riuscita, che per gli organizzatori – la piattaforma I Can't Breathe - Black Lives Matter Roma di cui fanno parte numerose organizzazioni e associazioni – non deve però esaurirsi con la piazza di oggi: “La lotta sociale deve continuare”.