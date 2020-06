La street art per le donne vittima di violenza

Maupal, ma anche Cinzia Pellin, Alessandra Carloni, Laika (nella foto di apertura), Alessia Babrow, Ste Real, Handiedan, Alesenso, Veblena Finkenberg, Lara Trevisan, Valentina Lucarini Orejon, Lasottosopra, le anonime cittadine del mondo Zoe, Lediesis: sono solo alcuni dei nomi delle artiste di fama nazionale e internazionale che mettono a disposizione una loro opera inedita per l’asta di beneficienza promossa online sul sito www.artbid.it dal 7 al 14 giugno dall’associazione Domna di Padova e dall’associazione Jeos di Vicenza, con il supporto di Fondazione Pangea Onlus, Fondazione per le Scienze Religiose (Fscire), Fairtrade Italia e il collettivo artistico Darehood. Scopo: raccogliere fondi a sostegno del progetto “Reama”, la rete antiviolenza di Fondazione Pangea Onlus.

“Che le donne siano protagoniste del cambiamento e della creazione di valore per un futuro più umano, pacifico e sostenibile è ormai evidente – si legge nella nota diramata dai promotori - e piano piano questa realtà si sta facendo strada nelle nostre comunità. La violenza domestica resta però una realtà e, in questo periodo di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, è aumentata. Come segnalato anche dall’Organizzazione delle Nazioni Unite: non per tutte le donne la casa è stata un luogo sicuro”. Nasce così l’idea di un’asta di beneficenza che fosse capace di unire artiste nazionali e internazionali in un’unica causa: sostenere altre donne che, ancora oggi, si trovano a dover affrontare situazioni di violenza fisica e psicologica. A guidare il progetto e ad idearlo un uomo: Maupal, nome d’arte di Mauro Pallotta, artista romano di fama internazionale e noto esponente della street art, ci riporta infatti a un modello maschile che supporta le donne e che sottolinea che le discriminazioni e le violenze basate sul genere vanno combattute insieme, così come insieme vanno sostenuti i valori dell’empowerment delle donne e il cambiamento culturale.