Cento giorni a Bergamo

Abbiamo potuto fare un’esperienza unica, in totale libertà, in un momento di massima reclusione del nostro paese. Un viaggio che ha ci ha portato ad incontrare medici, ricercatori, dirigenti ministeriali ma soprattutto ci ha catapultato, tramite la Rete, ad incontrare coloro che sono stati travolti dalla pandemia.

Persone comuni che hanno avuto la sfortuna di vivere nell’epicentro del dramma: in Emilia Romagna, in Lombardia e principalmente a Bergamo. Per questo non potevamo concludere questa esperienza senza provare ad incontrare Giorgio Gori il sindaco che più di tutti si è battuto per spiegare cosa stava davvero accadendo.

L’incontro organizzato anche con l'aiuto di Marco Dotti è stato possibile anche per l’aiuto di un altro Dotti, non parente del primo, che è stato il nostro Virgilio in questo viaggio nella provincia di Bergamo.

La disponibilità del sindaco è stata totale e con lui abbiamo non solo ripercorso questi tre mesi cruciali ma siamo riusciti anche a parlare di futuro. E’ stato un dialogo molto denso e questa sintesi è il massimo che siamo riusciti a fare.