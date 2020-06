Cooperanti, brava gente: i loro diari lo raccontano

«Cari amici, molto tempo (oppure poco) é passato da quando, carico d’entusiasmo, paura e minestre Knorr, sono sbarcato in Africa. Mi sentivo un libro bianco su cui scrivere un po’ di vita. In ascolto di tutto ciò che incontravo, vedevo, toccavo. Ora è tempo di scegliere, di prendere una posizione nei confronti della realtà in cui agisco e mi trovo. Europeo, bianco, italiano, giovane, con i propri limiti, con i propri ideali, paure, ansie, gioia e pianto. Certo si può sbagliare, essere fraintesi o interpretati alla luce di modelli culturali che non ci appartengono».

Sono tanti i volontari italiani che partono in missioni umanitarie all’estero con la volontà di coniugare l’attenzione dello sguardo sulle cose minute del mondo e delle genti incontrate, con il respiro ampio dell’analisi guidata da competenze e conoscenze solide studiate all’università, ma anche apprese sul campo. Un’esperienza formativa non priva di rischi, questa. Ma il rischio, quando ben gestito, forse, vale tutto. Perché cambia la vita di chi si incontra e la propria.

«Al di là di tutto, credo che l’esperienza di volontariato sia arricchente proprio per le relazioni umane che quotidianamente ti giochi con persone che stanno percorrendo un loro originale (e spesso violento) cammino di liberazione. E tu con loro: per un pezzo di strada non asfaltata, in un universo che non é il tuo; ma che alla fine ti appartiene».

Volontariato e cooperazione internazionale: il senso di una scelta

«La somma delle storie raccontate nel progetto Italiani all’estero, i diari raccontano, dona a chi visita queste pagine la suggestione della scoperta. I materiali divulgati possono essere fruiti per studio o per puro interesse. Oppure utilizzati a scopo didattico, per completare l’insegnamento di discipline storiche e sociali», spiega ancora Nicola Maranesi.

Una delle storie che hanno tanto da insegnare è quella di Fabrizio Bettini di Rovereto che ha 28 anni quando arriva a Pjatigorsk, in Russia, ai confini con la Cecenia. È il 2001 e da due anni il territorio è attraversato per la seconda volta in meno di un decennio dalla guerra. «Già da qualche giorno siamo a Vladikavkaz ed è troppo presto per dire quello che riusciremo a fare ma, dopotutto, si può considerare un risultato esserci. Qui, dopo il tg della sera, un programma attira la mia attenzione. Si vedono i soldati russi, si raccontano le loro storie, si vedono i funerali degli “eroi”, il cadavere di un capo ceceno. Nulla di speciale anche per voi che vivete in Italia, la guerra, quella in Afganistan o altre sono ospiti fisse anche nelle belle case europee. Qui a Vladikavkaz ad uno sguardo distratto la vita appare normale, ma se si guarda la cartina di questa parte di mondo ci si accorge che ci troviamo fra due fuochi, da una parte l’Inguscetia e la Cecenia e dall’altra parte la Georgia e l’Abkazia dove da qualche settimana sono ricominciate le ostilità».

Fabrizio è operativo con la missione “Operazione Colomba”, un corpo civile di pace e nonviolento di ispirazione cattolica. Al loro arrivo, come spiega Fabrizio, i volontari faticano capire come rendersi utili alla popolazione.

«Tre anni fa ho fatto una scelta chiara, di fede in Dio e all’idea che i civili al fianco di altri civili, vittime della guerra, potessero essere una controffensiva all’odio che dilaga. Ho scelto le vittime delle guerre e in un certo senso, dalla scelta di obiezione in poi, sono stato scelto».

Al termine del servizio è tempo di fare le valigie. E bilanci

Ogni viaggio, ogni esperienza di servizio civile internazionale o di cooperazione è un investimento per la vita. Per questo, neppure i più esperti partono mai da soli ma sempre con delle ONG (Organizzazioni Non Governative) e ciascuno ha sempre sul luogo dove è destinato, un referente che lo ha in custodia per tutta la durata della missione.

La missione di Annapia Sogliani, infermiera volontaria in Madagascar tra il 2001 e il 2002 è durata otto mesi. Al termine è tempo di fare le valigie. E bilanci.