Da Cifa for Children a Cifa for People. Per i suoi primi 40 anni il Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia - il più grande ente italiano autorizzato alla adozioni internazionali – ha scelto diventare ancora “più grande” e di aprirsi al mondo intero. «La nostra è un’evoluzione abbastanza tipica: ti occupi di bambini e famiglie, e capisci presto che far star bene un bambino significa far star bene tutto il sistema che gli sta attorno, perché il benessere di un bambino è legato al welfare della sua famiglia e della sua comunità, dal Comune al Paese. Ce n’è anche un grande bisogno, chissà il Covid-19 ora quanti problemi lascerà… Inizialmente avevamo un po’ tutti l’idea che avremmo presto ritrovato la nostra vita di prima, ma è evidente che non è così», riflette Gianfranco Arnoletti, 76 anni, dal 1983 presidente di Cifa.

Com’è iniziata questa avventura?

Cifa è nato come Centro Internazionale per famiglie adottive, con un mandato molto mirato. Era l’aprile 1980. La mia famiglia è stata una delle prime famiglie utenti, abbiamo adottato con loro nel 1981, in Indonesia. Abbiamo fatto la formazione e siamo partiti per l’Indonesia con in mano un foglio con scritto un nome, un peso e una data di nascita: all’epoca il dossier era quello. Una cosa impensabile oggi, da incoscienti o folli… però non abbiamo mai avuto un dubbio. All’epoca chi adottava entrava un po’ in un “clan”: eravamo pochi, ci si riuniva spesso, ci si dava una mano… Inserire un bimbo adottato nella società a quel tempo non era una cosa semplicissima: banalmente andare a passaggio con la carrozzina – mia figlia l’abbiamo adottata che aveva sei mesi – significava che la gente ci fermava e faceva delle domande come “ma parlerà italiano?”. Mi fu chiesto di dare una mano in associazione e in pochissimo tempo mi sono trovato catapultato a fare il presidente, senza nemmeno sapere bene cosa mi aspettava. A quell’epoca Cifa aveva una dipendente. Quello che arrivato dopo… è l’esito di quello che abbiamo fatto, con la voglia e entusiasmo che si aveva.