"La scuola che vorrei" è un concorso

«La scuola è uno degli ambiti strategici per la ripartenza del nostro Paese dopo il periodo di crisi dovuto al coronavirus, ed è da sempre uno dei settori sui quali si concentra l’attività della Fondazione CRC» commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. «Con il concorso La scuola che vorrei intendiamo sollecitare i bambini e i ragazzi che frequentano gli istituti della provincia di Cuneo, chiedendo loro di raccontare quale scuola sognano di trovare al ritorno sui banchi, a partire dai bisogni e dalle necessità che anche questo periodo di stop forzato ha fatto emergere. Sono sicuro che da questa iniziativa potranno emergere suggerimenti preziosi anche per la programmazione futura del nostro ente».

Tre sono le modalità previste per partecipare al concorso:

- un disegno per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

- un testo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

- un video per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Per partecipare al concorso, che scade il 31 luglio, è possibile inviare un elaborato per ogni studente, insieme alla documentazione richiesta, attraverso la piattaforma dedicata disponibile a partire dal sito fondazionecrc.it, su cui è pubblicato il bando.

Il concorso La scuola che vorrei mette in palio diversi premi per ogni categoria:

- categoria Disegno: al 1° classificato andrà kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 250 € per lo studente + buono libri per la classe dal valore di 250 €; al 2° classificato kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 200 €; al 3° classificato kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 150 €;

- categoria Racconto: al 1° classificato buono libri dal valore di 250 € per lo studente + buono libri per la classe dal valore di 250 €; al 2° classificato buono libri dal valore di 200 €; al 3° classificato buono libri dal valore di 150 €;

- categoria Video: al 1° classificato buono per dispositivi informatici dal valore di 250 € per lo studente + buono per attrezzatura informatica per la classe dal valore di 250€; al 2° classificato buono per dispositivi informatici dal valore di 200 €; al 3° classificato buono per dispositivi informatici dal valore di 150 €.

L’esito del concorso sarà reso noto nel prossimo mese di settembre.