Per Peter Pan accogliere i piccoli pazienti «È una promessa»

In soli due giorni sono stati raccolti 5mila euro, ma Peter Pan, l’associazione di volontariato nata 26 anni fa da un piccolo gruppo romano di genitori di bambini e adolescenti affetti dal cancro in cura al Bambin Gesù e che da allora si occupa di ospitare le famiglie costrette a trasferirsi nella Capitale per curare i loro figli, non si ferma e continua la sua prima campagna straordinaria di crowdfunding. Denominata “È una promessa” è attiva dal 20 maggio sulla piattaforma Rete del Dono. La campagna ha l’obiettivo di reperire i fondi necessari a coprire le primissime e più urgenti spese emergenziali causate dalla pandemia in atto. La decisione nasce anche dal fatto che, come spiega una nota, “continuano ad arrivare nuove richieste di accoglienza da tutta Italia” e l'associazione vuole “mantenere la sua promessa di garantire ospitalità e supporto a tutte le famiglie che chiedono aiuto per non lasciarle mai sole davanti la malattia del proprio figlio”.

Tre le necessità su cui si concentra il crowdfunding: presidi sanitari come per esempio guanti, mascherine e disinfettanti; occorre poi reperire nuovi alloggi dove ospitare le famiglie che tornano a Roma per garantire ai loro figli colpiti dal cancro le cure di cui hanno bisogno ma che l’associazione non può ospitare all’interno del suo polo d’accoglienza per evitare ogni possibile contatto con le famiglie già accolte nel suo polo d’accoglienza “La Grande Casa”; infine, è necessario garantire a tutti i genitori il necessario sostegno psicologico.