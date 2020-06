Piano Colao: Welfare di prossimità, Impresa sociale, Servizio civile e dote educativa

Per quanto riguarda il welfare inclusivo e territoriale di prossimità, le proposte del Comitato riguardano la realizzazione dei Presidi Multiservizi presso i Comuni più grandi, con particolareattenzione per azioni volte ad accrescere la coesione sociale nelle periferie urbane, e la diffusione del supporto psicologico alle famiglie e agli individui che sperimentano forte disagio psicosociale a causa dall’epidemia e delle sue conseguenze. Il Comitato raccomanda inoltre di fare leva, acomplemento dei servizi pubblici, sul contributo del volontariato e delle organizzazioni dicittadinanza attiva, da rafforzare e incentivare.

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle persone fragili e rese vulnerabili dalle crisi, occorre adottare un approccio basato sulla domiciliarità dell’assistenza, per mantenere i legami territoriali e proteggere maggiormente le comunità. Il Comitato raccomanda il rafforzamento dei servizi territoriali per la salute mentale, la costruzione di un’alternativa al ricovero in RSA e RSDtramite progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati e di vita indipendente per persone con disabilità, minori, anziani, persone con disagio psichico, e la sistematizzazione delle politiche del lavoro per le persone con disabilità.

Enfasi posta anche sulla parità di genere: per la prima volta con piano di nidi che raggiunga la maggioranza dei bambini in tutto il paese 60%, per eliminare le disuguaglianze tra bambini, assunzioni massicce nei servizi di assistenza sociale e della sanita come fatto in germania, riforma dei congedi parentali e di paternità e misure per il sostegno del costo dei figli per aumentare desiderio di maternità e paternità.