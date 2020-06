Reddito Minimo Vitale: così la Spagna affronta il nodo povertà-pandemia

Reddito universale di base: è in Kenya il più grande esperimento della storia Mentre in Italia stenta a partire il cosiddetto reddito di cittadinanza, in Kenya è in corso la più importante sperimentazione di lungo periodo - 12 anni - sul basic income. I primi risultati sembrano confortanti: i soldi vengono prevalentemente spesi per coprire i bisogni primari e per l'istruzione