Un welfare sotto stress: come uscirne?

Investire sul welfare è quindi un’azione per favorire la crescita?

Ecco, investire in questi ambiti di policy, investire sul welfare, è un modo utile anche per favorire una crescita diversa da quella in cui il nostro paese è rimasto incagliato in questi anni. E non dimentichiamo un’altra cosa: investire nei servizi di welfare è un buon modo anche di creare nuova occupazione, così come nuove occasioni di impresa sociale, perché dietro ci sono bisogni non coperti e una domanda di lavoro comunque in espansione (pensiamo all’impatto dell’invecchiamento della popolazione), che andrebbe governata, non lasciata al “fai da te” o peggio al sommerso, la lavoro nero. Anche qui è inutile dirlo, abbiamo bisogno di investimenti. Risorse in grado di attivare un moltiplicatore economico e una migliore qualità della vita.

Nel suo libro ci sono diversi contributi: cosa li tiene insieme?

I contributi raccolti in questo libro affrontano da diverse angolature queste tematiche, mettendo al centro dell’analisi due questioni fondamentali. La prima riguarda la promozione dell’azione strategica dello Stato nella mobilitazione di investimenti pubblici e privati in favore delle infrastrutture sociali e di una rinnovata agenda di investimento sociale. La seconda punta a rendere compatibile questo orientamento con la valorizzazione delle attività fuori mercato, come la cura, l’impegno civico e volontario, la formazione come diritto universale del cittadino legato a una diversa combinazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Si tratta di due ambiti distinti ma strettamente collegati tra loro.

In cosa consiste questa idea di ribilanciamento tra tempo di vita e tempo di lavoro?

Qui entrano in gioco diverse questioni. Come dicevo all’inizio i problemi che oggi insistono sui sistemi di welfare europei non riguardano solo l’impatto della crisi. Ma anche processi di più lungo periodo, come la transizione tecnologica. Non sappiamo quanto lavoro distruggerà la tecnologia e quanto di nuovo ne contribuirà a creare. Sappiamo che in questo momento colpisce le competenze medie, i lavori (intellettuali e manuali) più routinari e standardizzabili, in una pressione al ribasso che colpisce parti sempre più ampie di ceto medio. Sappiamo però anche che la tecnologia sicuramente avrà un impatto sulla produttività o quanto meno implicherà una riduzione di costi per le imprese (si produce di più con minore apporto di lavoro umano).