C'è anche l'assegno unico per figlio nel "Piano Colao"

C’è l’assegno unico per figlio tra le misure indicate dalla task force di esperti, guidata da Vittorio Colao, per la ripartenza post-Coronavirus (in allegato le slides).

Nel punto dedicato alla Conciliazione dei tempi di vita e sostegno alla genitorialità, accanto a un piano nazionale per l’apertura di nidi che permetta in tre anni una copertura di posti per il 60% dei bambini, c’è la «razionalizzare il sistema dei trasferimenti monetari alle famiglie in direzione di misure che accompagnino la crescita dei bambini fino alla maggiore età, attraverso l’introduzione di un assegno unico che assorba le detrazioni fiscali per i figli a carico, l’assegno al nucleo familiare, il bonus bebè, l’assegno al terzo figlio».

Il Comitato annota che «l’Italia è un paese in cui la spesa sociale per le famiglie è più bassa della media europea, le misure di sostegno per il costo dei figli sono suddivise in numerosi bonus frammentati e l’assenza di misure di sostegno adeguate per il costo dei figli penalizza anche la possibilità di avere i figli che si desiderano: il numero di figli desiderati è 2 in tutte le zone del Paese, ma il numero reale di figli è 1,3». L’introduzione dell’assegno unico a sostegno del costo dei figli è indicata quindi come azione. Purtroppo si parla ancora di «un unico assegno variabile in base al reddito familiare»: ci sta, ma bisognerà poi capire quanto “variabile”.

«Chi di voi due anni fa conosceva l’assegno per figlio?», ha commentato Gigi De Palo - presidente del Forum delle Associazioni Familari - sulla propria pagina facebook. «Piano piano è diventata la misura famiglie. Adesso dobbiamo “solo” farlo!».

Foto Unsplash