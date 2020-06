I champions di Amref per #nomoreviolence

La salute sessuale e riproduttiva è uno dei pilastri principali di intervento di Amref Health Africa e, da decenni, l’organizzazione lavora con le comunità in Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi e Senegal, per contrastare le FGM. In molte comunità, Amref ha lavorato e lavora per sostituire le FGM con Riti di Passaggio Alternativi (ARP), sensibilizzando le comunità e rendendole protagoniste del loro stesso cambiamento, lavorando con i governi e i Ministeri competenti.



“Ho subito la mutilazione a sei anni – prima di molte altre ragazze”, spiega Talaso. “Ma non sono una vittima, sono una voce. Il mio taglio non definirà chi sono. È stata l’esperienza più dolorosa della mia vita, e le conseguenze sono state altrettanto devastanti, ma ho deciso di uscirne forte, di trionfare su ciò che ho subito e realizzare i miei sogni. Quando le donne mi dicono “siamo inutili” o “non siamo apprezzate”, spiego loro che non possono essere definite da ciò che è stato fatto loro. Ogni ragazza ha uno scopo nella vita, ogni ragazza è nata con un grande potenziale e ogni ragazza ha bisogno dell'opportunità di realizzare se stessa e coltivare il suo potenziale”.



Amref promuove un futuro privo di violenza di genere, lottando per contrastare i matrimoni precoci, le gravidanze adolescenziali, la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili. Ad oggi, Amref ha sottratto circa 20.000 ragazze in Kenya e in Tanzania dalle FGM.



“Anche i bambini vengono sottoposti ai riti di passaggio”, spiega Ibrahim. “Io sono stato circonciso lo stesso giorno in cui mia sorella minore, che ai tempi aveva 12 anni, è stata sottoposta alla mutilazione. Non andò bene, perse una grande quantità di sangue e rischiò di morire. Mi sentivo impotente perché, nelle mie condizioni, non potevo aiutarla. Dopo questo rito di passaggio, è stata data in sposa, senza possibilità di scelta, o alternative. Quel giorno, tra me e me, ho pensato, quando finirò la scuola, farò della mia missione proteggere le ragazze dalla violenza. Sono stato enormemente influenzato da mia sorella che ha subito la mutilazione proprio davanti ai miei occhi – ho visto quanto ha sofferto”.





Si può partecipare e far sentire la propria voce contro la violenza di genere in questo modo:

Scrivi “No More Violence” sul tuo palmo;

Scatta una foto e condividila su Instagram;

Tagga e sfida 3 amici a partecipare alla campagna;

Tagga: @AmrefHealthAfrica;

Utilizza gli hashtag: #NoMoreViolence #EndGBV