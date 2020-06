La storia di Serena: «Il Governo ha chiesto tutto alle famiglie, ma in cambio non ha dato niente»

Il numero di Vita in edicola "Prima i ragazzi" è tutto dedicato ai minori, 10 milioni di cittadini italiani che negli ultimi mesi sono stati invisibili, tra cui i figli di Serena.

Serena Zancla ha 36 anni. È la mamma di 3 bambini piccoli, Matteo, Riccardo e Gabriele che hanno rispettivamente 6, 5 e 2 anni. Ma è anche un medico oncologo che durante i mesi del lockdown non ha mai smesso di lavorare. Con suo marito Luigi vivono a Roma, in un appartamento di 80 mq, e durante i mesi della quarantena «mi sono trasformata in babysitter, animatore, psicologa per i miei figli, chef, parrucchiera, maestra, e ancora ho fatto la spesa per i nonni che – da supporto insostituibile nella gestione dei bambini prima dell’epidemia – si sono giustamente trincerati in casa».

Serena è una donna piena di energia, ma non è wonder woman. «L’esperienza con la didattica a distanza di Matteo è stata una tragedia», dice. «È impensabile per un bambino che stava appena iniziando a capire le differenze tra la scuola materna e quella elementare stare da solo dietro uno schermo con i fratelli che giocano a due metri da lui».

Anche il marito di Serena lavora in ambito sanitario «gestisce il personale di una rsa dove sono stati isolati alcuni reparti perché si sono verificati dei casi Covid19. Quindi abbiamo sempre lavorato entrambi ma siamo stati abbandonati da tutto e tutti». Per Serena e il marito i voucher babysitter è come se non fossero mai esistiti. «Non abbiamo trovato nessuna babysitter che ci aiutasse con i nostri tre figli», racconta. «E non le biasimo. Chi ci verrebbe in pieno lockdown e magari attraversando tutta la città con i mezzi pubblici, in una casa dove lavorano due persone sempre esposte al rischio?». Così la vita di Serena e Luigi è diventata un incastro senza mai riposo.