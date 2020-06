Le sfide del Covid-19 al welfare

È organizzato dalla Fondazione Crc il webinar “Nuove alleanze per un welfare che cambia: le sfide del Covid-19": un incontro per ragionare, a partire dagli spunti offerti dal Quarto Rapporto sul secondo welfare in Italia, sulle sfide sociali ai tempi del Covid.

Durante l’incontro, in programma nel pomeriggio di martedì 16 giugno, saranno presentati i risultati del rapporto di ricerca curato dal Laboratorio Percorsi di secondo welfare che, partendo dall’analisi degli elementi che influenzano il welfare italiano, offre riflessioni prospettiche sul ruolo dei corpi intermedi e delle reti multi-attore che operano nell’ambito del secondo welfare e sulla necessità di nuove alleanze, tanto più urgenti alla luce delle trasformazioni imposte dall’attuale crisi sanitaria, economica e sociale.

Aprirà i lavori il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta. Presenteranno i risultati del rapporto e di ricerche attualmente in corso Franca Maino, Elisabetta Cibinel e Federico Razetti del Laboratorio di ricerca Percorsi di secondo welfare.

A seguire sarà aperto un confronto tra diversi attori locali sulle prospettive del welfare che cambia anche nella provincia di Cuneo. Parteciperanno alla tavola rotonda Alessandro Durando, presidente di Confcooperative Cuneo, Mario Figoni, presidente Csv di Cuneo, Patrizia Manassero, assessore alle politiche sociali del Comune di Cuneo, Egle Sebaste, Ceo di Sebaste. Chiuderà i lavori il Direttore Generale della Fondazione Crc, Andrea Silvestri.

Iscrizione obbligatoria su Eventribe entro le ore 14 di lunedì 15 giugno. I dettagli per la partecipazione e il link per collegarsi al webinar saranno inviati via mail agli iscritti il 15 giugno.

In apertura image by Gerd Altmann from Pixabay