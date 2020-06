I “Campioni di vita” in diretta Fb #DistantiMaVicini

#Distantimavicini: Le Coliche in diretta Fb per Sla, Sma e distrofie muscolari Mercoledì 29 aprile un nuovo appuntamento social promosso da Aisla, Famiglie Sma e Uildm per sostenere i Centri Clinici NeMO. Nel primo mese di campagna raccolti oltre 175mila euro. Ospiti speciali Fabrizio e Claudio Colica, in arte Le Coliche