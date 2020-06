Il centro estivo è online con la “Lezione SOSpesa”

Quella che sta per cominciare sarà un’estate molto diversa dal solito, quella di convivenza con il Covid-19: distanziamenti, tracciamenti e regole stringenti, per evitare che il contagio dilaghi. Per i più giovani, la spensieratezza sarà un traguardo da conquistare passo dopo passo, imparando a giocare e divertirsi in modo diverso dal solito.

Mentre i genitori continueranno a lavorare, cosa faranno i bambini? Un salvataggio in extremis dei centri estivi è stato tentato: anche se ogni regione adotterà regolamenti territoriali, tutte si dovranno attenere alle Linee Guida dell'ultimo Dpcm (3 giugno): sarà d’obbligo un rapporto numerico fra operatori, bambini e adolescenti, graduato in base all'età; per evitare assembramenti ci saranno dei "triage" d'accoglienza e gli ingressi dovranno essere scaglionati di almeno 5/10 minuti.

I punti di accoglienza dovranno essere all'esterno o in un ingresso separato dell'area dove si svolgono le attività per evitare l'accesso degli adulti che accompagneranno i minorenni. E ancora: nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza, il gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura; stessa cosa dovrà fare prima di essere riconsegnato ai genitori. Una serie di regole e comportamenti necessari e di grande cautela.