"Non possiamo pensare ai sogni, dobbiamo pensare ai soldi"

«Non siamo più bambini, non dobbiamo pensare ai sogni. Dobbiamo pensare ai soldi». Colpisce come un pugno nello stomaco questa frase, perché a pronunciarla sono dei ragazzini di 14 anni. Al prof che chiede loro dove si immaginano di lì a un anno, rispondono che saranno a lavorare. Dinanzi all’obiezione dell’obbligo scolastico fino a 16 anni, sorridono e fanno spallucce. Sogni e speranze, disincanto e accettazione: sono questi i poli opposti che delimitano la dimensione dell’adolescenza alla Zisa di Palermo.

Ne parla La nostra strada, il nuovo film del regista e documentarista Pierfrancesco Li Donni in concorso al 16° Biografilm Festival in programma dal 5 al 15 giugno. Il film sarà trasmesso online gratuitamente venerdì 12 giugno alle ore 21 in streaming sulla piattaforma MyMovies.it e sarà disponibile per 24 ore prenotando un posto nella sala virtuale del festival (previa registrazione sul sito www.mymovies.it).

A quattro anni di distanza da Loro di Napoli (vincitore come miglior film italiano al Festival dei Popoli, del premio Télérama al FIPA di Biarritz e del Docs MX di Città del Messico), il regista palermitano rimette al centro del proprio sguardo un’altra periferia. Percorre la Zisa sui passi di quattro adolescenti al loro ultimo anno alle scuole medie, attraverso il “pedinamento zavattiniano”: Daniel, Morena, Desirée e Simone, che frequentano la III B della scuola media Bonfiglio. Un anno di passaggio, dominato dal cambiamento e dall'incertezza. I ragazzi vanno in cerca della loro strada, in un quartiere dove la disoccupazione tocca punte del 50%. Colonna Rotta è un quartiere a sé: tutti conoscono tutti e i ragazzi della III B abitano, in buona parte, a un tiro di schioppo l’uno dall’altro. Di giorno vanno a scuola, di pomeriggio sono a casa o per strada. Vivono in simbiosi con il quartiere. L’emergenza Coronavirus ha ulteriormente amplificato le diseguaglianze tra chi può permettersi di seguire le lezioni online e chi no, aggravando il livello di esclusione sociale dei ragazzi, il rischio di povertà educativa e di abbandono scolastico.

«Non abitavo a Palermo da dieci anni e non ci avevo mai abitato da adulto», dice Pierfrancesco Li Donni, il regista. «Questo film mi ha permesso di ricascarci dentro, di riscoprirne i respiri e gli umori, i vicoli e le strade. La Zisa, Colonna Rotta, via Imera… è uno dei quartieri con il più alto numero di minori presunti autori di reato e ha il record cittadino di minori segnalati alle autorità giudiziarie e ai servizi sociali. Volevo ripartire da qui per mettere l’accento su tematiche sociali a me care, dando voce a un universo schiacciato da una narrazione unidirezionale quasi sempre legata a mafia e cronaca nera e che in me, invece, ha sempre fatto risuonare domande e interrogativi profondi che richiamano la complessità di Palermo, delle metropoli, di tutte le periferie del mondo e dei tanti conflitti che innescano disuguaglianze che segnano i destini di intere generazioni».