Semi di futuro. Dialoghi e idee per il post emergenza

Spinti dal momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 siamo portati tutti a ripensare al come vivere nella società. Ma non solo occorre riflettere sulla reciprocità degli affetti e all’idea stessa di un orizzonte dove far abitare i propri progetti e le idee per il futuro. Sono questi i temi al centro di una riflessione che Vidas, all’interno della propria attività culturale di sensibilizzazione, propone con il ciclo dal titolo “Semi di futuro”. Tre incontri in diretta streaming sui suoi canali Facebook e YouTube, alle ore 18 dei giovedì, 11, 18 e 25 giugno. Di volta in volta una figura di Vidas – il presidente Ferruccio de Bortoli, la palliativista Giada Lonati e il direttore generale Giorgio Trojsi – dialogherà con alcuni pensatori del nostro tempo (il sociologo Mauro Magatti, il filosofo Salvatore Natoli e l’economista Romano Prodi).