Dallo storytelling allo story-making: i valori di marca nel rilancio dei consumi

Il tema della comunità quanto è importante?

Quello della comunità sarà un tema enorme che investirà il nostro futuro. Cambierà anche la percezione che abbiamo della comunità. Vedremo come, perché il tema è aperto, ma è successa una cosa importante che ci dobbiamo ricordaretutti: nei due mesi più forti della pandemia, 3-4 miliardi di persone sono state volontariamente chiuse in casa per proteggersi a vicenda. Al di là di credi religiosi, ideologici, opinioni personali.

A livello planetario abbiamo visto qualcosa di inedito, una comunità globale di esseri umani che si è unita per darsi conforto e proteggersi con questo gesto volontario e pacifico. Credo che per ragionare su nuovi modi o nuovi significati della parola “comunità” occorra partire da questo: 4 miliardi di persone, al di là delle loro differenze, si sono unite per uno scopo e un bene comune. Per la prima volta siamo di fronte a una civiltà stellare. Una civiltà stellare intesa come un pianeta unito che può entrare a far parte di una comunità ancora più ampia rispetto al semplice pianeta terra. In questi due mesi, l’umanità si è dimostrata capace di una fraternità universale.

Da un lato assistiamo a queste prove generale di comunità, dall’altro c’è il tema del distanziamento fisico…

Le narrazioni di marca seguono i comportamenti sociali e viceversa. Sono cambiate le cose e le marche non possono non tener conto di questa dimensione. Ovviamente, siamo entrati in una nuova fase rispetto a quella della crisi più acuta quindi va cercata una narrazione coerente con la realtà sociale anche rispetto a questo ulteriore passaggio.

Ma non sta cambiando solo la comunicazione. Sta cambiando anche l’emotività sociale e le marche saranno chiamate a riconnettersi non solo con i nuovi bisogni di consumo e con le nuove priorità, ma anche con le nuove emozioni che sono un mix inedito di paura, gioia, speranza e timore. Non c’è più il bianco distinto dal nero, ma una ricombinazione che, ogni volta, dobbiamo sondare: dalla prudenza all’ottimismo più curioso.