StopArmiEgitto, la mobilitazione per fermare l'invio di armi italiane ad al-Sisi

Rete Italiana per il Disarmo - Rete della Pace - Amnesty International chiedono al Governo di bloccare qualsiasi ipotesi di nuove forniture militari all’Egitto di al-Sisi. E a deputati e senatori chiedono di pretendere un dibattito aperto e chiaro in Parlamento sull’ipotesi di “contratto armato”. Per questo lanciano una mobilitazione sui social network usando l’hashtag #StopArmiEgitto.

Nei giorni scorsi, fonti di stampa internazionale e nazionale hanno riportato la notizia di trattative tra Roma e Il Cairo riguardo ad un “maxi-contratto”, definito «la commessa del secolo». Si tratterebbe di due fregate multiruolo Fremm costruite per la marina miliare italiana ed ora destinate all’Egitto (la Spartaco Schergat e la Emilio Bianchi, del valore di 1,2 miliardi di euro), cui si aggiungerebbero altre quattro fregate, 20 pattugliatori (che potrebbero essere costruiti nei cantieri egiziani), 24 caccia multiruolo Eurofighter e altrettanti aerei addestratori M346. Sempre secondo quanto riportato dalla stampa italiana ed estera, l’esportazione delle due fregate sarebbe già stata autorizzata dal governo.

Perché questa commessa militare deve essere discussa in Parlamento? Secondo Rete Italiana per il Disarmo - Rete della Pace - Amnesty International, per almeno due motivi: si tratterebbe del maggiore contratto mai rilasciato dall’Italia dal dopoguerra e renderebbe l’Egitto il principale acquirente di sistemi militari italiani. «Un impegno di questo tipo vincola i due governi a rapporti durati negli anni che andranno a condizionare anche futuri governi italiani, diversi dall’attuale», sottolineano le associazioni. Pertanto «questa è una decisione che influisce direttamente sulla politica estera e di difesa dell'Italia ed è per questo che non può essere considerata come “ordinaria amministrazione”. La scelta di un impegno di questo tipo con un governo estero deve essere discussa in Parlamento e non può essere lasciata a mera competenza dell'Autorità nazionale UAMA – Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento».

Inoltre, l’Egitto non è un Paese qualunque: «va considerato il ruolo che l'Egitto sta esercitando nel conflitto in Libia. L’Egitto è il principale sostenitore del generale Haftar, che guida l'autoproclamato “Consiglio nazionale di transizione libico” che da anni è in conflitto col governo internazionalmente riconosciuto di Tripoli, che l’Italia sostiene. Esportare armamenti all'Egitto significa, di fatto, fornire sistemi militari ad un paese che non solo non condivide, ma anzi avversa apertamente l'azione dell'Italia e della comunità internazionale per un processo di pacificazione in Libia. In base a quanto riportato dalla fonte esterna, l’Egitto viola probabilmente l’embargo sugli armamenti verso la Libia stabilito dalle Nazioni Unite, embargo che dovrebbe essere implementato e controllato dalla missione navale IRINI di cui l'Italia ha fortemente richiesto la guida», concludono gli esponenti della società civile.