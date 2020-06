I bambini dello Zecchino d’Oro online per Sant’Antonio

Anche se ancora a distanza sabato 13 giugno l’Antoniano di Bologna propone le tradizionali celebrazione con un pomeriggio all’insegna della fede, della musica e dell’allegria per festeggiare Sant’Antonio tutti insieme, anche se online. È infatti in programma una diretta streaming con la partecipazione del direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli, dei bimbi del Coro dell’Antoniano con la loro direttrice Sabrina Simoni e di due ospiti speciali: il cardinale di Bologna Matteo Zuppi e Nicoletta Mantovani, presidente della Fondazione Luciano Pavarotti.

«In questi mesi di emergenza Coronavirus non ci siamo mai fermati e, nel pieno rispetto delle disposizioni indicate dalle istituzioni, siamo rimasti sempre accanto agli ospiti della nostra mensa francescana, ai più fragili e a tutti i bambini costretti a stare a casa a causa del lockdown» spiega fr. Giampaolo Cavalli. «Ora, finalmente, iniziamo a recuperare un po’ di serenità e gioia, anche se mantenendo sempre tutte le cautele indispensabili per superare questo momento così difficile. Speriamo che questa giornata possa infondere speranza e che sia l’inizio di un graduale ritorno alla normalità».

La diretta streaming è in programma sabato 13 giugno a partire dalle ore 16 e verrà trasmessa sui canali social (Youtube dello Zecchino d’Oro nonché sui due canali Facebook dell’Antoniano e dello Zecchino) e sui siti internet dell’Antoniano e dello Zecchino d’Oro. Previsti momenti di riflessione e preghiera, ma anche attimi di spensieratezza e allegria dedicati soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il pomeriggio si aprirà con un momento molto emozionante: i bambini del Coro dell'Antoniano e la direttrice Sabrina Simoni si ritroveranno tutti insieme, per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria, per condividere parole, musica ed emozioni. Nel corso dell'incontro sarà impartita la “Benedizione dei bambini”, tradizionale appuntamento delle celebrazioni per Sant'Antonio. Alle ore 17 sarà, poi, trasmessa una conversazione sul tema sul tema “Sappiamo riconoscere un miracolo?” tra il direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli, il cardinale Matteo Zuppi e la Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti Nicoletta Mantovani. Si parlerà del significato della parola “miracolo” in questo momento così difficile e della nostra capacità di accogliere le cose meravigliose che ci accadono nella quotidianità. Alle 18 tornerà protagonista il Coro dell’Antoniano con il momento “Zecchino d'Oro Baby Dance”: i bambini del Coro dell'Antoniano faranno festa ballando i grandi successi dello Zecchino d'Oro in un gioco musicale a cui potranno unirsi, da casa, grandi e piccini. Il pomeriggio, si concluderà con la trasmissione in diretta della Santa Messa della solennità di Sant'Antonio dalla Basilica di Sant'Antonio di Bologna.

L’iniziativa è sostenuta da Radio Bruno, media partner dell’evento.

In apertura una foto d'archivio del coro dell'Antoniano durante le celebrazioni per Sant'Antonio