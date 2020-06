La lezione delle piccole scuole durante l'emergenza Covid-19

La prima parola-chiave è «leadership distribuite»: una piccola scuola può essere un istituto con 18 plessi, su frazioni distanti, per cui «la collegialità in rete si faceva anche prima», spiega Mangione. La seconda parola-chiave è «sinergia», innanzitutto con il Comune e con le associazioni del territorio: «la piccola scuola, per garantirsi il ruolo di presidio culturale, ha da tempo coprogettazioni partecipate con Comuni, associazioni, imprese, fondazioni: grazie a questa rete, nessuno è rimasto indietro. Inizialmente si è trattato di una collaborazione nell’individuazione del provider tecnologico migliore, adesso di ragionare su come il Comune può far parte della scuola e gestire in modo compartecipato gli spazi dive si farà scuola. Ci sono musei che rendono disponibili i loro contenuti, le webradio… Gli ambienti di apprendimento allargato sono il core del movimento, da anni». La «didattica flessibile a distanza» è la terza parola-chiave e per molti era già routine: non solo fra classi-rete (cioè fra le classi che lavorano per percorsi, “gemellate” con classi di altre scuole, ad esempio a Favignana c’è una pluriclasse gemellata con Sassello, in provincia di Savona) ma anche fra la classe e la casa, perché nelle piccole scuole non è così raro avere alunni costretti a fare scuola da casa, sia per l’assenza di strade o servizi (vedi le zone colpite dal terremoto, ancora oggi), sia per degenze in ospedale o malattia.

Come ha reagito al Coronavirus la rete delle Piccole Scuole? E cosa può insegnare alle scuole più grandi? «È subito nata una rete solidale, con i docenti e i dirigenti che si sono messi in gioco e hanno costruito un palinsesto virtuale quotidiano, con 40 webinar e 8mila colleghi formati», racconta Mangione. «Nella prima fase si è parlato di strumenti, piattaforme, risorse… poi c’è stato salto qualitativo, affrontando nodi come la privacy, come fare un collegio docenti virtuale, come mantenere la relazione educativa e come rivederla. Tutto questo ha permesso di guardare la Didattica a Distanza non solo come dispositivo tecnologico, ma come modello pedagogico».

Aprile e maggio hanno visto un ulteriore salto: «Le scuole chiedevano aiuto sui contenuti». Il team di Indire si mette in gioco e Jose Mangione, insieme a Laura Parigi e Giusy Cannella, si inventano due laboratori, “Spaesi. Un laboratorio di geografia fantastica” e “Dove sta di casa la scuola”, per riscoprire le case come territori da esplorare e ricchi di “fatti educativi”, da valorizzare per una scuola dell’emergenza “a bassa intensità digitale”, dal momento che in molti territori la connettività risulta complicata...