L’America e la “pandemia del razzismo”

Sull’ideologia della supremazia bianca Suzanne Plihcik, community organiser che lavora negli Usa con comunità e organizzazioni a livello locale e nazionale per l’uguaglianza razziale e la comprensione del razzismo sistemico, ribadisce a The New Yorker che il mondo statunitense promuove la supremazia dei bianchi e questo sistema assicura che questi ultimi siano sempre e comunque avvantaggiati in maniera sproporzionata. Il razzismo, più che essere definito dalle singole persone, dice Suzanne Plihcik, è strutturale e istituzionale, ed è parte della nostra narrativa culturale. Ci sono, prosegue, persone bianche che sono consenzienti con il sistema razzista, istituito centinaia di anni fa, e ne beneficiano, ma che non sono intenzionalmente razziste. La più grande lezione della mia vita”, spiega Suzanne Plihcik, «è che il razzismo avviene senza la mia intenzione».

Il pregiudizio razzista inconscio è molto diffuso, come afferma Eduardo Bonilla-Silva, professore afro portoricano di sociologia alla Duke University, che parla di “Razzismo senza razzisti” (che è anche il titolo di un suo libro del 2003, il cui sottotitolo è: “ Il daltonismo razziale e la persistenza delle disuguaglianze razziali in America” (come spiega Lidia HwaSoon Anchisi, associate professor al Gettysburg College, Pennsylvania : «Il daltonismo razziale (in inglese: Colorblind racism) è l’ideologia razziale che propone che il modo migliore per porre fine alla discriminazione è trattare gli individui più equamente possibile, senza distinzione di razza, cultura o etnia».



Nel libro “Razzismo senza razzisti” (Racism without Racists") il professor Eduardo Bonilla-Silva ci aiuta a capire la contraddizione tra il presunto daltonismo della maggior parte dei bianchi e la persistenza di un sistema di disuguaglianze caratterizzato dal colore, anche se la maggior parte dei bianchi insiste sul fatto che la razza non sia più rilevante.

Foto d'apertura: © Photoshot/Sintesi VANCOUVER, June 1, 2020 -- Protesters rally to demand justice for George Floyd, an unarmed black man, died of police brutality in Minneapolis of the United States on May 25, in Vancouver, British Columbia, Canada, May 31, 2020

Prima foto nel corpo del testo: Foto di © Photoshot/Sintesi NEW YORK, May 31, 2020 () -- A demonstrator protests over the death of George Floyd in the Brooklyn borough of New York, the United States, May 30, 2020. Thousands of New Yorkers have taken to the street to voice their anger over police brutality and racism in the wake of the death of George Floyd in police custody on Monday in Minneapolis. Seconda foto: Mike-von/Unsplash