Sale a 53 il numero dei corpi recuperati a largo della Tunisia

"C'è il Coronavirus, non potete sbarcare", così i migranti sono stati dirottati da Malta in Italia Le testimonianze dei migranti sbarcati a Pozzallo il giorno di Pasqua, raccolte da Medu, rivelano i dettagli di quello che è stato un vero "pit stop" in mare. L'imbarcazione partita dalla Libia sarebbe stata affiancata da una nave militare maltese. Poi uomini vestiti in nero a bordo di lance di salvataggio avrebbero provveduto al rifornimento di carburante, alla sostituzione del motore e anche a dare dei biscotti, fino a percorrere un tratto di mare insieme