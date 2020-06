Al via la campagna sms e chiamate solidali per sostenere le famiglie in povertà

Con l’arrivo della pandemia chi già stava male prima è crollato in uno stato di vera disperazione, difficile da immaginare, perché non si riesce a concepire come in Italia si possa rimanere senza cibo e temere di morire di fame. Famiglie in povertà che con l’arrivo del Covid19 hanno visto aggravarsi la loro situazione al punto di non aver nulla da mettere a tavola per cena e non poter garantire una continuità con la scuola ai propri figli, perché privi di dispositivi e di connessioni internet.

I numeri delle famiglie in povertà crescono: ai dichiarati 1,8 milioni di famiglie in Italia (dati Istat 2019) si aggiungono le stime di Coldiretti che sostiene che dall’inizio della pandemia si contano in Italia 1 milione di nuovi poveri. Fra questi ci sono "coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie”.

Siamo di fonte alla fotografia di un Paese che mai avremmo voluto vedere, quella di un Paese che soffre e che oltre all’urgenza sanitaria, deve affrontare un’emergenza nell’emergenza che riguarda ben oltre 1,2* milioni di bambini e ragazzi. Una realtà triste e che ci pone di fronte a un futuro incerto, perché non dobbiamo dimenticare che i bambini e i ragazzi rappresentano il divenire della nostra società.

Fondazione L’Albero della Vita, già da anni accanto alle famiglie più disagiate nelle città di Milano, Legnano, Genova, Catanzaro, Napoli e Palermo, si è attivata immediatamente per far fronte a una situazione, che fin da subito aveva tratti allarmanti. Esclusione educativa e fame sono stati i due bisogni principali sui quali si è focalizzato l’Ente, che ad oggi ha già consegnato un totale di oltre 5.000 buoni pasto (inviati direttamente sui cellulari da consumare nei negozi più vicini alle abitazioni) e più di 700 dispositivie connessioni su tutto il territorio nazionale. “Il nostro intervento è stato in crescendo.”racconta Ivano Abbruzzi – direttore generale dell’Ente. “In questi mesi abbiamo messo in campo ogni forza per rispondere al grido di disperazione delle persone in povertà nelle periferie dove operiamo, per raccogliere risorse da destinare loro, per raccontare i loro drammi e le nostre risposte. Avere la possibilità di effettuare una raccolta straordinaria attraverso sms e chiamate solidali ci permette di arrivare in tutte quelle situazioni a rischio di emarginazione sociale, in cui i bambini sono le principali vittime. È nostro dovere attivare ogni energia possibile per prevenire una vera e propria frana sociale”.

Nei territori dove Fondazione L’Albero della Vita è attiva, le famiglie sono in buona parte monoparentali (mamme sole con bambini piccoli) o nuclei composti da più di 5 componenti. Il reddito è spesso nullo o se presente è relativo al lavoro di un solo componente della famiglia. I lavori sono per il 90% non regolarizzati, stagionali o occasionali. Il futuro per queste famiglie è incerto e ricco di insidie, legate all’oggettiva difficoltà di trovare lavoro anche nel momento della ripartenza delle attività produttive. La maggior parte dei bambini/adolescenti di questi nuclei familiari hanno faticato a seguire la didattica a distanza, sia per mancanza di strumenti (dispositivi e connessione internet) sia per l’assenza di un supporto genitoriale adeguato. Da non trascurare anche il fatto che, spesso, in assenza della quotidianità scolastica, è venuto a mancare l’unico pasto quotidiano garantito.

La Campagna Raccolta Fondi, autorizzata da Responsabilità Sociale Rai dal 15 al 21 giugno 2020, aiuterà Fondazione L’Albero della Vita – Onlus a sostenere ancora più nuclei familiari in condizioni di estremo disagio, affinché ci possa essere una ripartenza per tutti, e nessuno ne rimanga escluso.

