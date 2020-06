Emanuele Barbati e il nuovo singolo "Libera" che sostiene l'istruzione femminile in Sud Sudan

Libera sostiene gli studi delle giovani ragazze sud sudanesi del Liceo Scientifico Femminile WISH (Women in school for health) a Maridi e i progetti di Amref a sostegno della salute delle donne e l’associazione Alzàia onlus dedita al contrasto alla violenza sulle donne.

«Siamo felici della collaborazione con Emanuele Barbati, per la sua canzone Libera», dice il direttore di Amref Health Africa-Italia, Guglielmo Micucci. «Negli anni del suo lavoro in Italia (dal 1987), Amref Health Africa, ha trovato sempre una perfetta alchimia tra arte e solidarietà. Per far arrivare le storie e le informazioni riguardanti l'Africa anche a chi potesse essere più distante da temi come la salute delle comunità africane. Oggi grazie a Libera - parola più giusta non poteva esser scelta per rappresentare l'auspicio più grande per una ragazzina sud sudanese - lo facciamo con la musica, e con un talentuoso e giovane artista. Questa canzone sostiene l'istruzione femminile in Sud Sudan. Già parlare di istruzione nel Paese in Sud Sudan è difficile, parlare di istruzione femminile è una sfida immensa. Troppo spesso la scuola non è per le donne in Sud Sudan. Ecco perché oltre 7 anni, in controtendenza, abbiamo dato avvio al primo Liceo Scientifico Femminile. L'acronimo Wish sta per Women in school for health. Una suola di donne per la salute. La pandemia ha reso tutto più complicato, anche per il nostro operato. Oggi, come nelle ore più difficili della recrudescenza della guerra civile, non smettiamo di credere che per un Sud Sudan giovane e in salute si debba passare per l'istruzione delle ragazze. Solo così saranno libere».

Il brano è stato registrato in analogico, senza l’utilizzo di campioni, è stato mixato e masterizzato da Stefano Manca al Sudest studio. Prodotto durante l’emergenza Covid-19 anche il videoclip è stato realizzato tramite materiale amatoriale e d’archivio, racconta, in un susseguirsi di clip, le fasi di crescita di alcune ragazze, dalle prime ore di vita all’età adulta, l’idea è quella di lasciare, in chi guarda, la sensazione che in ogni bambino ma in questo caso in ogni donna ci sia un seme di rivoluzione da proteggere.