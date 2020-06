«Sono Alice. Questo è il mio viaggio dentro e fuori dalla droga»

I segni sulle braccia di Alice stanno scomparendo. A tornare invece è il sorriso e quella voglia di riprendersi in mano, ricostruirsi. Ricomporsi pezzo dopo pezzo anche se a volte ha “nostalgia di qualcosa che in me ha messo radici come l’erba cattiva”. Leggetela la storia di Alice. È stata lei ad affidarla a Simone Feder, psicologo nelle strutture della comunità Casa del Giovane di Pavia dove è coordinatore dell'Area Giovani e dipendenze, autore blog “No Slot” su Vita.it, che l’ha trasformata in un libro “Alice e le regole del bosco” edito da Mondadori e disponibile da domani 16 giugno.

Leggetela perché è una storia prima di tutto onesta. Che non fa sconti né al degrado in cui ti scaraventa la droga né “alle persone normali” che la droga e i drogati li guardano da fuori come fossero un fastidio per gli occhi, come se quel corpo assuefatto dalle sostanze avesse meno dignità e diritto di vivere rispetto agli altri. Siamo a Milano e il boschetto di Rogoredo è considerato tra le più grandi piazze di spaccio del nord Italia. Alice ci porta dentro al bosco della droga tanto che ne possiamo riconoscere gli odori e avvertire noi stessi il vuoto che ti prende il corpo e quella smania di riempirlo attraverso le sostanze. Vediamo anche i corpi delle persone rovinati, “i loro bozzi”, e sentiamo la pelle che si infetta e ci fa male: «Il bozzo è un fuori vena, solo che prima non lo sapevo. A furia di bucarti ti spacchi le vene. Soprattutto, te le spacca la merda con cui tagliano la roba. Se continui a insistere, le vene si intasano e inizi a gonfiarti come un pallone. Se le vene delle braccia te le sei spaccate tutte, cominci a bucarti nell’inguine. Quando anche quello si intasa, la gamba si gonfia tutta e ti rimane come un bozzo: quello è il fuori vena», si legge nel libro.

Alice, che oggi ha 20 anni, ha iniziato a drogarsi a 16 dopo aver incontrato Samu di cui si è innamorata. Ha iniziato fumando l’eroina, dopo pochi mesi è passata alle siringhe fino a che il bosco non è diventato casa sua. Ma perché Alice? «Come tanti giovani», racconta Feder, «Alice vive in una famiglia normale. E come tanti giovani anche a lei mancava qualcosa di “stimolante” dove mettere in gioco le proprie risorse e la sua intelligenza spaventosa. Poi l’incontro con Samu, la compagnia in generale, il fatto che molti ragazzi faticano a sentirsi parte di un discorso. Di base c’è la mancanza di qualcosa, di sentirsi parte di qualcosa». Alice è una ragazza comune. Ed è in quella somiglianza con tutti gli altri adolescenti che ritroviamo le ragioni del perché scrivere un libro come questo. Lo spiega bene Simone Feder nelle pagine: «Ma non riesce proprio a entrare nella testa delle persone normali che un tossico può essere chiunque. Io l’ho capito da poco. Al bosco non viene solo chi è povero, chi è disperato e ignorante o ha un trauma nascosto da qualche parte. Perché la gente, quando riconosce un tossico, senza denti e con i fuori vena che gli deformano il corpo, vede solo il risultato finale, ma prima c’è sempre una storia, un inizio: prima del tossico c’è sempre una persona, uno normale. Sembra una cosa banale da dire, ma non lo è».

Una consapevolezza questa che dovremmo fare nostra. Le sostanze non possono riguardare solo chi le usa. Perché nessuno dovrebbe permettere alle persone di diventare bestie. Eppure per i “normali” anche la morte di questi giovani diventa motivo di chiacchiericcio insulso. «Sto per tornare alla mia panchina, accompagnata da Michele (l’educatore che la tirerà fuori dalla droga)», si legge in un passaggio del libro, «quando sento una signora dire all’altra: “E adesso chissà il prossimo treno quando passa! Ma non poteva morire da un’altra parte?”. L’amica ridacchia: “Tanto era un drogato quello lì, ha fatto bene a saltare sotto al treno”. Allora la mia testa si spegne di nuovo. Il ragazzo che si è buttato sotto al treno era Marco. In realtà, non si è buttato sotto al treno. Le prime notizie che ci erano arrivate erano false. Marco si è ammazzato con una pera. È andato apposta in overdose. Me lo immagino che pensa di crepare nel modo più dolce. È morto al binario uno; l’ambulanza, per raggiungere il suo corpo, ha dovuto far fermare alcuni treni. Ci sono stati ritardi, Marco, con la sua morte, ha creato degli inconvenienti alle persone normali. Persone che non hanno avuto vergogna a dirlo ad alta voce. È questo che mi è piombato dentro come un sasso. È questo che ha distrutto settimane intere in equilibrio tra il metadone e un senso di vuoto che rendeva ovattato il resto. È che la vita di un ragazzo come Marco possa scivolargli tra le dita da un momento all’altro e a nessuno importi niente».