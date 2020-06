Triage, gel e mascherine: così i bambini tornano a fare gruppo

«Don Achille ci ha salvato». «Un centro estivo anche solo per 4 ore per i bambini è fondamentale, io lavoro da casa ma capisco che loro hanno bisogno di stare con gli altri bambini». All’ingresso dell’Oratorio San Luigi Gonzaga di Bussero le mamme salutano così l’inizio del campo estivo 2020. Un’occasione scontata, gli altri anni, un mezzo miracolo in tempi di Covid-19. Quello di Bussero è uno degli oratori con cui collabora Pepita ed è uno dei primi a partire: oggi infatti, 15 giugno, è il giorno in cui il Governo ha fissato la riapertura dei centri estivi. Poche le realtà che si sono imbarcate in questa avventura, vuoi per gli spazi, per i costi, per gli adulti necessari, per il coraggio (anche quello) che serve per assumersi le responsabilità che le linee guida attribuiscono a chi organizza un’attività con bambini.