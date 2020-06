Beni confiscati, disco verde agli affidamenti diretti al Terzo settore

E i Comuni?

Il bando intende valorizzare la capacità dei soggetti appartenenti al Terzo settore, in una logica di «sussidiarietà orizzontale e di solidarietà che rispecchia valori e principi ispiratori della normativa sui beni confiscati alle mafie», aggiunte il vicepresidente di Libera. Ciò non vuol dire che Comuni, Province e Regioni verranno estromessi in assoluto. Tra i criteri del bando, si legge nel documento di ANBSC, per mantenere una «correlazione con le autonomie territoriali competenti in materia di welfare sociale è prevista una clausola preferenziale» per i progetti sostenuti da amministrazioni locali con una partnership che «si concretizzi anche attraverso la disponibilità ad acquisire la proprietà del bene».

La situazione attuale

Cinquantamila euro per progetto. «Questo è reso possibile impiegando le risorse previste nell’ultima legge di Bilancio, stanziate per il triennio 2020-2022. Un milione di euro per ciascuna annualità», racconta Davide Pati. Uno dei problemi, rispetto al riuso a scopo sociale di beni confiscati, è infatti la necessità di fondi iniziali e la difficoltà annessa nel reperirli. «Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria ed emergenza sociale, dove le fragilità delle persone e delle famiglie si toccano con mano, per il Terzo settore, avere la possibilità di usare questi luoghi in maniera veloce e rapida è fondamentale per far fronte anche alle nuove povertà causate dal coronavirus». Questi beni confiscati alla criminalità organizzata diventano un luogo di lavoro, lavoro onesto e pulito.

La situazione attuale dei beni confiscati

Fra il 2010 e il 2018 sono stati sequestrati o confiscati dalle forze dell’ordine ai potenti gruppi criminali oltre 65mila beni mobili, immobili, aziende e conti correnti. Tuttavia, da quando esiste la legge Rognoni-La Torre i beni riassegnati sono stati solo 15mila, di cui 12mila a Comuni, Province e Regioni. «In Italia ci sono ancora da destinare per scopo pubblico e sociale, 17.318 beni immobili e oltre 3mila aziende confiscati alle mafie. Di questi, 1898 sono in Lombardia e 741 in provincia di Milano», descrive il responsabile dei beni confiscati di Libera. Questo patrimonio tolto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso può diventare un’opportunità per gli enti del Terzo settore per attività di promozione sociale, di accoglienza e di accesso lavorativo per le persone più fragili, ma anche per servizi culturali.

Cosa manca ancora

«Il punto debole di questo provvedimento è che l’Agenzia ha poche risorse per svolgere un compito enorme. E questo si ripercuote sull’allungamento dei tempi per l’assegnazione. È bene poi che gli enti regionali e locali possono programmare un supporto per le reti del Terzo settore che utilizzano i beni confiscati alle mafie, costruendo reti territoriali di accompagnamento per queste esperienze che rischiano di non portare a pieno compimento la missione sociale per cui nascono», ammette Pati. Quello dei beni confiscati è il patrimonio sociale del contrasto alla criminalità organizzata ma anche al lavoro nero, alla corruzione che la società civile e le amministrazioni insieme al Terzo settore hanno il compito di valorizzare grazie a leggi come la Rognoni-La Torre e la legge 109 del 1996 «per cui Libera è nata e si è battuta per riassegnare i luoghi di mafia a chi li avrebbe plasmati a scopo sociale».