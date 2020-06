Con Siniša per la Ricerca, al via la campagna

La campagna “Con Siniša per la Ricerca” che parte oggi e che proseguirà nei prossimi tre mesi, fino al 15 settembre ha l’obiettivo di finanziare il lavoro di 4 giovani Ricercatori del Seràgnoli (Biologi, Biotecnologi, Data Manager, Tecnici di Laboratorio) per un anno e permettere loro di svolgere il proprio impegno. Il buco creato dalla mancata possibilità di realizzare alcune azioni di raccolta fondi, sottolinea l’associazione «rende difficile assicurare il finanziamento alla ricerca scientifica che Ail Bologna offre ogni anno».

Si può sostenere la campagna a raggiungere l’obiettivo di 50mila euro che permetterebbe a due giovani ricercatori di svolgere il proprio lavoro per un anno attraverso il portale di crowdfunding “Idea Ginger”.

I 50mila euro sono la prima tappa perché l’obiettivo finale della raccolta totale è di 100mila euro e finanziare così il lavoro di quattro ricercatori per un anno.

Accanto a Siniša Mihajlović la campagna di crowdfunding di Ail Bologna può contare sulla collaborazione del Bologna FC. Nel portale non mancano i paralleli tra il calcio e donatori che con una donazone diventano simbolicamente Capitano, Attaccante, Difensore… della Ricerca. Ma c’è anche la possibilità di divenire goleador e capocannonieri. Per esempio, con 50 euro di donazione si finanziano simbolicamente 90 minuti di Ricerca (la durata di una partita di calcio) e si diventa “Centrocampista della Ricerca”.

La ricompensa che si riceve in cambio è illustrata nel messaggio che il Sostenitore riceve: “Caro Centrocampista della squadra dei Ricercatori, hai fatto un gesto importante, con il tuo contributo si potrà finanziare il lavoro dei Ricercatori per l'intera durata di una partita!! Come simbolo riceverai un gadget Special Edition: la spilletta "Centrocampista per la ricerca". Per te anche un cordino porta-pass della Collezione Ufficiale BFC. Il tuo nome sarà inserito nella rosa dei centrocampisti della ricerca e apparirà nella Hall of Fame sul sito www.ailbologna.it, nella pagina dedicata alla raccolta fondi per la Ricerca al fianco del Mister”.

Nell'imagine in apertura Sante Tura e Siniša Mihajlović insieme a quattro giovani ricercatori

fotografie da Ufficio stampa