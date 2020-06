Moratti (Amnesty): «Quelle delle polizia croata non sono violenze ma torture»

Il ministero degli Interni croato ha più volte, non solo in questo caso, respinto le accuse. «La Commissione europea», dice Moratti, «non può continuare a far finta di non vedere le palesi violazioni della normativa europea quando ci sono persone che vengono marchiate con le croci sulla testa o sono brutalmente torturate o umiliate dalla polizia croata. La condanna di questi atti e un’indagine indipendente sulle violazioni presunte, unitamente alla creazione di un valido meccanismo che garantisca che i fondi europei non siano utilizzati per perpetrare atti di tortura e rimpatri illegittimi, ci sembrano il minimo. In mancanza di un’azione urgente, le pratiche disumane della Croazia in materia di migrazione renderanno l’Ue complice di gravi violazioni dei diritti umani commessi sulla soglia di casa sua».

La Croazia beneficia infatti di un contributo europeo di quasi 7 milioni di euro per la sicurezza frontaliera. «Persino la piccola quotadi 300mila euro», spiega Moratti, «che la Commissione aveva riservato al meccanismo di monitoraggio delle misure frontaliere in materia di rispetto dei diritti umani non è stata altro che una foglia di fico, di fatto solo una piccola parte di quei fondi è stata spesa in confereze, e la restante non è mai arrivata alle associazioni che dovevano occuparsi del monitoraggio». Ieri il The Guardian, che da molto tempo si occupa di raccontare i respingimenti e le violenze della polizia croata a danno dei migranti, in una validissima inchiesta a firma dei gionalisti Lorenzo Tondo e Daniel Boffey ha mostrato le prove che incastrano alti funzionari della Commissione europea che avrebbero tentato di nascondere al Parlamento di Bruxelles il fallimento del governo croato nel prevenire la violenza della polizia croata ad danni dei richiedenti asilo.

«Dobbiamo», chiosa Moratti, «seriamente affrontare la questione. I flussi infatti non si arresteranno e i migranti bloccati in Grecia, o in uno degli altri Paesi della Rotta, continueranno a tentare di arrivare in Europa».

Credit: ©Danish Refugee Council