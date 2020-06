Cristianesimo e libertà di coscienza, questa sconosciuta?

Solitamente trovo toccante questa preoccupazione di voler fare bene. Ma mi prende anche alla sprovvista. Perché, in fondo, a simili domande io non ho granché da rispondere. In realtà, la fede cristiana, che tutti costoro attraverso di me vengono a interrogare, avrebbe molto da dire sui temi che li preoccupano – sull’amore, sul male, sull’impegno, sulla sofferenza… –, ma è nettamente meno loquace quando in essa si va a cercare una lista di obblighi e di divieti. Quando vengo sollecitato a rispondere in questi termini, io, il professionista della parola, biascico qualcosa e mi blocco. Non è di questo che io vorrei parlare. Quel che mi abita, che mi interessa, per cui voglio dare la mia vita, è la salvezza offerta in Gesù Cristo, è la vita eterna che ci è data da vivere fin da subito, è la libertà dei figli di Dio. Avrei voglia di rispondere, con san Paolo: «Tutto mi è lecito!». Avrei voglia di urlare, con Paul Claudel: «Per fortuna c’è Gesù Cristo che ci ha liberato dalla morale!».

Se in quei momenti non so bene come dirlo, è anche perché amerei dire qualcos’altro, di più grave, di più triste. Dire che se la chiesa ha talvolta mancato così gravemente alla sua missione, se dei chierici hanno potuto distruggere delle vite, come la stampa ci ricorda ormai quotidianamente, non è soltanto questione di alcuni psicopatici criminali, con i quali faccio una gran fatica a sentirmi in un modo o nell’altro solidale. È anche il risultato di tutte quelle situazioni in cui noi (e qui devo farmi carico anch’io della mia parte) non abbiamo saputo far crescere la libertà di quanti venivano a chiederci un aiuto, di tutte quelle volte che abbiamo trovato più semplice citare la legge piuttosto che invitare a seguire lo Spirito, di tutte quelle occasioni in cui siamo entrati nella coscienza altrui senza prudenza, per imporvi le nostre certezze. Questi abusi invisibili, lo so bene, sono fratelli degli altri abusi, quelli su cui vengono creati titoli a caratteri cubitali. Me ne vergogno al solo pensarci. E questo non mi aiuta a rispondere.

Il mio interlocutore che è venuto a cercare da me una regola da seguire è paziente, in generale, davanti al discorso confuso che farfuglio con lui. È una persona educata. Mi approva, sorride, scuote la testa, mentre io parlo di libertà di coscienza; talora mi ringrazia per le mie parole così illuminanti. Ma poi torna quasi subito al tema che lo preoccupa: «E allora… posso o non posso?».

In effetti la libertà cristiana è troppo nuova e rivoluzionaria per essere accolta in pochi minuti, o semplicemente compresa, proprio da coloro ai quali essa si rivolge. Eppure non c’è niente di più urgente da dire ai cristiani d’oggi. È ciò che mi ha spinto a scrivere questo piccolo libro, sperando di andare, per una volta, al di là dello stadio dei balbettii.

Sulla soglia della coscienza, di cui queste righe sono un estratto, è disponibile all’interno del sito web di EMI Editrice Missionaria Italiana (link)