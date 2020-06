I bambini e le mamme di Arché partecipano a Dynamo Camp

Tutti i progetti di Fondazione Arché durante l'emergenza Coronavirus «Svolgiamo», dicono dalla Fondazione, «un monitoraggio continuo dei bisogni sia presso le strutture ospedaliere con cui collaboriamo sia presso le comunità e le famiglie assistite, per raccogliere i bisogni e per progettare di conseguenza azioni di supporto specifiche. In questo momento, per poter svolgere in modo corretto le nostre attività, abbiamo l’urgente necessità di reperire dispositivi di protezione individuale, beni per la prima infanzia e prodotti alimentari freschi»