Scuola, la rete è diventata un laboratorio più che un’aula

Piuttosto dovremmo farci una domanda: come sarebbe stato questo periodo di forzata clausura senza internet e senza le tanto avversate tecnologie? Ormai anche un nostalgico ritorno alla vecchia Scuola Radio Elettra a Torino, qualcuno la ricorderà, che organizzava corsi per corrispondenza per diventare tecnico specializzato, attraverso l’invio di testi, esercizi e compiti da svolgere a casa, sarebbe stato impossibile Quando è scoppiata l’epidemia, molti insegnanti hanno cercato un modo per riaprire le aule, ricreare la classe, rimettere gli studenti sui banchi, far aprire libri e quaderni per continuare a fare scuola. La gran parte degli insegnanti ha cercato di rimpiazzare la cattedra e la lavagna con lo schermo del computer dell’insegnante, i banchi con i divani di casa degli studenti; libri e quaderni magari sono rimasti gli stessi, salvo che gli esercizi dovevano passare dalla tastiera del computer per essere trasmessi all’insegnante.

La riproposizione dello stesso modello scolastico attraverso le tecnologie come mezzo, e stando ben attenti a relegarle a questa funzione puramente strumentale, è stata la soluzione di gran lunga più usata. In questo modo le tecnologie sono state opportunamente confinate ed utilizzate solo per necessità. Magari durante l’emergenza qualche insegnante ha anche scoperto una serie di comodità come fare lezione da casa senza doversi interrompere per richiamare continuamente l’attenzione dei più indisciplinati e disattenti. Anche gli studenti avranno apprezzato la comodità di ascoltare la lezione dal divano di casa, spegnendo per qualche minuto la webcam per alzarsi senza dover chiedere il permesso, chattando fuori dalla portata della telecamera con i compagni, tanto la lezione si potrà rivedere con calma visto che rimane registrata. Quindi inediti luoghi per fare scuola, insieme a tempi dilatati e forse più comodi.