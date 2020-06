Donati macchinari per il reparto di terapia intensiva Covid19 all'Ospedale Spallanzani di Roma

Nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, grazie al sostegno di KPMG, ha donato all'Istituto Nazionale Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma una apparecchiatura radiografica mobile a Raggi X ed un Ecografo a 3 sonde, in uso sin dalla prima fase dell'emergenza.

Questi macchinari, che rimarranno a disposizione della struttura ospedaliera anche dopo la fase emergenziale, sono essenziali per definire le diagnosi e monitorare il decorso della malattia.

“In quanto Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di portata nazionale e internazionale - afferma il Direttore Generale dello Spallanzani Marta Branca- guardiamo sempre con speranza e fiducia al futuro grazie all'eccellenza nel campo della ricerca e al lavoro instancabile di medici, operatori, infermieri e ricercatori che ci permettono di reagire all'emergenza nell'immediato, ma anche, e soprattutto, supportare l'ottimismo di trovare cure per altre gravi patologie infettive. Il sostegno della Fondazione Rava N.P.H. Italia Onlus e di KPMG, significa avere un valido supporto al potenziamento del reparto di Diagnostica per le immagini che contribuirà a farci raggiungere risultati determinanti per aumentare il numero di guarigioni in ambito infettivologico nel nostro Paese.”

Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus, dichiara: "Siamo profondamente grati a KPMG per aver portato insieme a Fondazione Francesca Rava, ancora una volta, aiuto concreto e rapido anche a Roma, presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. La sinergia con KPMG è stata fondamentale per favorire un’azione tempestiva e fornire attrezzature necessarie ed urgenti ad una struttura ospedaliera come lo Spallanzani, in prima linea proprio nelle malattie infettive. Continuate a starci vicino”.

“Come KPMG fin da subito ci siamo dati l’obiettivo di fornire aiuti concreti agli ospedali più in difficoltà, anche attraverso un percorso di ascolto dei bisogni del territorio. Con questo spirito abbiamo deciso di sostenere l’impegno dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani con apparecchiature di prima necessità. A Roma, siamo molto radicati nel tessuto sociale e civile e quindi ci è sembrato un gesto naturale di sostegno alla comunità”, asserisce Antonio Mansi, Partner KPMG, Responsabile dell’Ufficio di Roma.

Nell’emergenza Covid-19 la Fondazione Francesca Rava ha prontamente risposto, in coordinamento con le Istituzioni, alle richieste di aiuto degli ospedali in diverse città d’Italia, intervenendo in 7 Regioni e supportando 22 ospedali di 17 città, con invio di volontari sanitari specializzati, reperendo e donando importanti attrezzature per la Terapia Intensiva e presidi DPI.