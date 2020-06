Le vacanze 2020 saranno più green, ma 10 mln non partiranno

Sono oltre dieci milioni gli italiani che stanno pensando di rinunciare alle vacanze 2020, anche se 7 su 10 hanno voglia di ripartire. La meta di quest’anno sarà l’Italia anche cambiando regione e ci si sposterà soprattutto in auto verso le abitazioni di familiari e amici. Chi parte ha dichiarato di mettere in conto una spesa inferiore del 20% rispetto al 2019, anche se si è disposti a spendere di più per la sanificazione, ma anche per un soggiorno green. Sono questi alcuni dei dati che emergono dalla fotografia scattata da italiani.coop (il portale di indagine e approfondimento sulla vita quotidiana degli italiani) per Robintur Travel Group con l’indagine “Le vacanze post-Covid degli italiani” che è stata realizzata a inizio giugno ed è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa online da Albino Russo, direttore generale Ancc-Coop (Ass. Nazionale Cooperative Consumatori), Stefano Dall’Ara, presidente Robintur Travel Group e Claudio Passuti, direttore generale Robintur Travel Group.

«Arriviamo da anni molto positivi per il turismo organizzato» ha esordito Dall’Ara prima di indicare nell’85% le perdite stimante dal settore, ragione per cui si continua l’interlocuzione con il governo per provvedimenti ad hoc sul turismo «non è come con un negozio che quando apre è ripartito, il nostro settore è diverso».

L’estate 2020 segna la prima battuta di arresto dopo tre anni di crescita della volontà di vacanze estive degli italiani. A dirlo la quarta edizione della ricerca sui consumi turistici realizzata dal portale italiani.coop. «Di solito è un’indagine che facciamo ad aprile, ma quest’anno abbiamo dovuto aspettare. Il primo dato evidente» ha precisato Russo prima di entrare nel cuore dei dati «c’è una voglia di vacanza superiore agli anni scorsi. Come una reazione alla prima vera pandemia da un secolo a questa parte». Voglia di vacanze ma una parte degli italiani resterà a casa: dei vacanzieri del 2019, ben 10 milioni resteranno a casa. E chi partirà ha ridotto il budget, puntando a una maggiore sobrietà e a soggiorni più corti. Confrontando i dati degli anni scorsi si è potuto osservare come l’effetto Covid porti a 17 punti percentuali in negativo il gap tra chi andrebbe in vacanza (87%) e chi ci andrà realmente (70%).