Menti critiche e cuori intelligenti: l'etica dell'empatia per una nuova cittadinanza

Si parla molto di cittadinanza. Si parla forse troppo di emozioni. Ma il legame tra emozioni e cittadinanza è tutt'altro che affrontato. Per questo, la sfida posta dall'Agenza 2030 e dai nuovi orientamenti della scuola sull'educazione civica è cruciale. Ed è al centro del nuovo libro di Stefano Rossi, Menti critiche, cuori intelligenti. Educare alla cittadinanza con 40 card dell'empatia edito in questi giorni per i tipi di Pearson. Psicopedagogista, saggista e formatore Rossi dirige il Centro Didattica Cooperativa e ha sviluppato il Metodo Rossi della Didattica Cooperativa su cui ha formato più di 50 mila docenti. Un metodo adottato proprio dalla casa editrice Pearson per i testi scolastici e da Comau per il Patentino Europeo della Robotica. Lo abbbiamo incontrato.

Inevitabile partire dalla crisi innescata dal Coronavirus. Che cosa ha rivelato, a suo avviso, questa crisi? Lei parla di "trappole del cuore", ma al contempo fa riferimento a un cuore intelligente - se non ricordo male è un'espressione che ricorre in Proust - e da queste immagini sarebbe bello partire...

Il nostro tempo è attraversato da un mito potente: il Mito della Performance. I miti, a differenza di quanto si pensi, non sono idee che pensiamo, ma idee che ci possiedono a nostra insaputa. L’esperienza del Coronavirus ha creato una frattura traumatica nella illusione di onnipotenza a lungo narrata dal Mito della Performance. Il Covid ci ha ricordato che, oltre ad essere un Io-potente, siamo innanzitutto e prima di tutto un Io/fragile e bisognoso di cura. Non a caso Heidegger ci ha detto che la condizione prima dell’essere umano è “essere gettato” nel mondo. Se tutti noi siamo fragili il mondo allora ha bisogno di meno competizione e più cura: questa è l’importante lezione che ci ha lasciato la drammatica emergenza di questi mesi.