Passa da bici e api l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Sos Villaggi dei Bambini ribadisce il suo impegno verso i migranti e i rifugiati in Italia agendo su due fronti: da una parte l’accoglienza e l’inserimento sociale di Minori Stranieri Non Accompagnati (Msna) e giovani richiedenti asilo, dall’altra tramite interventi di protezione e integrazione per le famiglie migranti, principalmente nuclei composti da mamme con bambini. L’organizzazione esprime, inoltre, apprezzamento per le risposte del Governo e del Parlamento ad alcune importanti richieste sottoposte dal Tavolo Minori Migranti, di cui Sos Villaggi dei Bambini è parte e che lavora per l’attuazione della legge 47, con particolare riferimento al prolungamento dei permessi di soggiorno e della permanenza nelle strutture di accoglienza oltre i 18 anni fino a fine agosto. Rimangono, tuttavia, alcune forti preoccupazioni legate all’ambito della presa in carico sanitaria dei minori non accompagnati privi di permesso di soggiorno e dei percorsi di tirocinio e inserimento lavorativo.

Solo nel 2019, i programmi di Sos Villaggi dei Bambini hanno raggiunto 163 Msna e 46 membri di famiglie migranti (28 minorenni e 18 adulti), includendo e sostenendo all’interno di queste attività anche 21 giovani italiani in difficoltà socio-economiche.

Dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno in Italia sonno giunti poco più di 5mila migranti (dati del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell’Interno), portando il numero totale degli immigrati in accoglienza sul territorio nazionale a 85.730. I Msna giunti nello stesso lasso di tempo sono 770, per un totale di Msna di circa 6mila, il 95% dei quali maschi. Moltissimi di questi minorenni hanno dovuto affrontare esperienze molto difficili (violenze interetniche, violenze di genere, guerre, fame, povertà), sia nel Paese d’origine, sia nel percorso che li ha condotti in Italia.

Da qui il grande impegno di Sos Villaggi dei Bambini per la realizzazione di progetti focalizzati sul loro benessere psicologico, sul recupero psicofisico e sull’integrazione. Ma questo non è tutto: all’arrivo in Italia, molti dei ragazzi più grandi (16-17 anni) diventeranno maggiorenni prima che termini la procedura per la determinazione del loro status e si troveranno in una situazione di incertezza, e questo fa sì che molti minorenni abbandonino il sistema di accoglienza. Sos Villaggi dei Bambini lavora sull’insieme dei fattori di rischio a cui i minorenni migranti sono sottoposti, prima, durante e dopo il loro viaggio verso una nuova vita.