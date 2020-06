Resize, dialoghi su un futuro a misura d’uomo

Protagonisti dei primi due incontri che si sono tenuti il 10 e il 17 giugno (registrazioni e abstract sono disponibili al sito facciamolegami.it/resize) sono stati Armando Persico, docente di imprenditorialità e Global Teacher Prize Finalist 2017; Franco Guidi Amministratore Delegato Lombardini22 Spa e parte dell’Alleanza per la Generatività e Ivo Lizzola, professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della devianza presso l’Università di Bergamo.

All’incontro dal titolo “L’impresa dei giovani” Persico e Guidi hanno dialogato sul tema dell’imprenditorialità, guidando i giovani nella comprensione di quelle competenze e capacità particolari che non si imparano a scuola, ma si sviluppano solo partecipando a determinate esperienze, che ci mettono in contatto con la realtà, con la vita. Competenze preziose spendibili poi in classe, in famiglia, tra amici, al lavoro.

Nel secondo incontro dal titolo “Corsa contro il tempo” Lizzola ha condotto una riflessione sul rapporto che abbiamo con il tempo. Questo periodo di crisi sta paralizzando il mondo e ci ha fatto riscoprire valori. Il tempo diventa quindi il luogo in cui vivere, in cui far nascere progetti. La sua generatività ci deve portare a costruire insieme nuovi tratti di cammino per una nuova essenzialità.