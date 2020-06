Timo e salvia per profumare la vita delle persone con SM

Con il solstizio di estate tornano le Erbe Aromatiche di AISM, l’iniziativa di raccolta fondi e di informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla promossa da AISM, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno si potrà abbellire case, terrazze e giardini con una confezione composta da una pianta di salvia e una di timo al limone, che poi insaporiranno i piatti della nostra cucina.

Non potendo essere in piazza, per prenotare le erbe aromatiche è necessario contattare la Sezione Provinciale AISM più vicina (l’elenco è consultabile su http://www.aism.it/aromatiche). Gli Angeli in Moto, recentemente nominati Cavalieri al merito della Repubblica attraverso la loro Fondatrice, Maria Sara Feliciangeli, offriranno il loro supporto anche in occasione dell’evento le Erbe Aromatiche di AISM per consegnare a casa i kit a chi ne farà richiesta.