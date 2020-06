Le mamme Rohingya che da sole provano a dare un futuro ai propri figli

La mancanza di opzioni disponibili per le donne Rohingya rende molto difficile per le madri mantenere i propri figli, in un contesto in cui anche l’accesso all’assistenza all’infanzia e all’istruzione è limitato, e le ragazze Rohingya, specialmente durante la pubertà, affrontano molti ostacoli nell’accesso all’istruzione.

Inoltre, le donne affrontano grandi difficoltà anche ad accedere a un’adeguata assistenza per la salute sessuale e riproduttiva, che le pone in una posizione ancora più vulnerabile. Le donne Rohingya non ricorrono a servizi di salute sessuale e riproduttiva e, di conseguenza, molte nascite per tradizione avvengono nei rifugi dove vivono senza l’assistenza di operatori sanitari, evidenziando la necessità di avere servizi essenziali, insieme a servizi di salute materna, infantile e neonatale.

La recente mobilitazione delle donne Rohingya per la pandemia ha messo in luce l’incredibile forza di queste rifugiate: molte di loro stanno collaborando con UN Women per mobilitare le loro comunità e sensibilizzarle sul Covid-19.

È importante non dimenticare le difficoltà delle persone che affrontano situazioni difficili che impediscono loro di crescere i propri figli in ambienti sicuri. Le madri rifugiate rimaste sole necessitano di ulteriore assistenza per poter migliorare le loro condizioni, in modo da poter far fronte alle difficoltà che incontrano nella funzione genitoriale. Aumentare le opportunità per le donne e le ragazze di guadagnare un reddito ed avere un’istruzione è essenziale per aiutare a proteggerle dagli abusi e dallo sfruttamento, consentendo loro di essere in grado di fornire autonomamente un futuro migliore alle loro famiglie.

Credit foto: Moas