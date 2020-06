I grandi esclusi dell'informazione? Donne, anziani, bambini, disabili, stranieri e persone lgbt+

«Per quattro mesi l’emergenza sanitaria ha monopolizzato l’agenda mediatica, rendendo di fatto invisibili interi gruppi sociali e le loro difficoltà. Non si è parlato dello straordinario sforzo delle donne, in particolare delle lavoratrici, divise tra lavoro “agile”, lavoro di cura e supporto alla didattica a distanza, ; si è parlato della chiusura delle scuole ma non dell’impatto che questa ha avuto sulla vita dei bambini; si è parlato dei decessi degli anziani ma non del loro isolamento durante la quarantena; si è parlato dei cinesi in quanto portatori del virus, ma pochissimo dei problemi delle minoranze etniche nel nostro Paese; nessuna attenzione è stata data alle persone disabili e alle loro care-giver mentre le tematiche LGBT+ sono praticamente scomparse. Oggi dobbiamo assolutamente recuperare questo racconto “dimenticato”: aver reso invisibili tutte queste persone significa non considerare delle ferite che se non vengono affrontate non ci permetteranno di ripartire. La responsabilità dell’informazione è proprio quella di aprire i nostri occhi sulla realtà e con questo evento ci immaginiamo che le tutte le persone non siano considerate un problema, bensì un grande potenziale»,spiega Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity.

Le conclusioni dello studio

L’emergenza Covid-19 ha monopolizzato l’agenda dei Tg italiani nel primo quadrimestre del 2020, a partire dall’ultima settimana di febbraio, con la scoperta dei primi focolai, l’isolamento delle prime zone rosse e le prime chiusure scolastiche. La maggior parte dell’informazione sul Covid-19 (85,4% di 8.209) non ha però interessato le 5 Diversity.

L’attenzione per le 5 Diversity risulta complessivamente ridotta nell’agenda Covid-19 dal 1° gennaio al 30 aprile 2020, mediamente del -2,5%.

L’unica eccezione è rappresentata dalle generazioni che registrano un’attenzione stabile rispetto all’agenda complessiva dello stesso periodo (+0,05%): si è parlato della generazione giovani, anche se molto meno rispetto all’informazione ordinaria del 2019 (-35,5%), ma soprattutto si è parlato della generazione anziane/i, con un livello di attenzione straordinario rispetto al 2018 e al 2019. Evidentemente, la loro elevata vulnerabilità al virus, e la (mala)gestione socio-sanitaria dell’emergenza, ha contribuito alla loro straordinaria esposizione mediatica.

Non si può dire lo stesso per le donne, invece, in particolare le lavoratrici. Il loro straordinario sforzo per gestire lavori a casa, di casa, di cura e di supporto alla didattica online, nell’eventuale presenza di minori, è stato sì raccontato, ma con moderata considerazione. Una moderata attenzione è stata riservata anche alle persone disabili e ai/lle loro care-giver.Sostanzialmente dimenticati i problemi rappresentati dalla definizione restrittiva di “congiunti”contenuta nel decreto DPCM per l’avvio della Fase 2 per le persone LGBT+.