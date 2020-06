Se anche l'Europa si dimentica la scuola

È negli obiettivi di qualunque sistema formativo il definire quale tipo di cittadino andrà a formarsi attraverso il processo di educazione ed istruzione. Nei Paesi dell’Unione Europea gli artt. 126 e 127 del Trattato di Maastricht hanno chiarito che il settore dell’istruzione e della formazione è di esclusiva responsabilità degli Stati membri e non è, pertanto, materia di competenza della politica comune europea. D’altra parte, fin dagli anni 90 si è lavorato a livello sovranazionale per rafforzare la cooperazione in questo settore, ritenuta fondamentale per far fronte alle sfide comuni che l’Europa deve affrontare. Per venire a tempi più recenti, basti pensare che, in risposta agli attacchi terroristici e al violento estremismo e per riaffermare la determinazione a restare uniti e sostenere i valori fondamentali che stanno a cuore all’Unione europea, i Ministri dell’istruzione dell’UE e l’allora Commissario europeo delegato, Tibor Navracsics, hanno adottato nel 2015 la Dichiarazione di Parigi: Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education.[i] La Dichiarazione, come esplicita il titolo, mira alla promozione della cittadinanza europea e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione proprio attraverso l’istruzione.

L’attuale situazione, venutasi a creare a seguito della pandemia degli scorsi mesi, non sembra essere stata altrettanto produttiva, almeno sul piano degli impegni presi dall’Unione in ambito educativo. Ad esempio, una recente comunicazione a cura della Commissione si limita a prendere atto dei tempi di chiusura delle scuole nei vari Paesi, a complimentarsi per come gli insegnanti abbiano saputo adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici, mostra preoccupazione per il fatto che esami e certificazioni non saranno realizzabili adeguatamente, ma non fornisce adeguate linee guida. Il COVID in alcuni momenti ci ha fatto riscoprire la cittadinanza e la solidarietà ma in altri ha stabilito priorità soltanto in base all’emergenza e così l’educazione sembra non avere alcun rilievo ed essere uscita dalle agende nazionali ed internazionali.

Il sito ufficiale dell’UE, nel documento intitolato The common EU response to COVID-19 [ii] chiarisce che la priorità nella risposta comune europea viene data agli aspetti sanitari e quelli economici . Nel cosiddetto “decreto rilancio” appena emanato dal governo italiano, per quanto riguarda la scuola la logica è tutta emergenziale e non ci sono piani e risorse che superino il 31 dicembre di quest’anno.

D’altra parte, la crisi dell'istruzione, sia immediata che a più lungo termine, sta mettendo in difficoltà numerosi giovani, in particolare i più svantaggiati. Un cittadino istruito è un cittadino consapevole, rispetto all’ambiente in cui vive, alla giustizia sociale, ai diritti umani, al lavoro dignitoso. Oltre alla soddisfazione dei bisogni immediati, questa è un'opportunità per ripensare l'istruzione, espandere l'apprendimento a distanza e rendere i sistemi di istruzione più resilienti, aperti e innovativi" scrive recentissimamente l’Unesco (2020). Si stima che attualmente al mondo ci siano 757 milioni di adulti, inclusi 115 milioni di giovani, che non siano in grado di leggere o scrivere una semplice frase, 2/3 dei quali donne (UNESCO, 2017) e rispetto alla crisi imposta dalla pandemia, i documenti prodotti dal C20, il gruppo della società civile che partecipa al G20, mette in luce che rispetto all’educazione i leader globali devono cogliere la crisi dell’istruzione come un'opportunità .

Ed è proprio l’idea di educazione, che ha bisogno di essere radicalmente rivista: intanto tenendo conto di quegli aspetti che una volta erano solo affidati al buon senso o alla didattica unidirezionale. Una buona maestra è sempre stata autorevole, ma anche colta e comprensiva, così come oggi, secondo l’UNESCO (2015), gli obiettivi nell’educazione devono essere cognitivi, socio-emotivi e comportamentali.

Ma l’educazione deve in primo luogo essere ACCESSIBILE. Alina, una ragazza BES di quasi 18 anni mi confessa, davanti ad una pagella con svariati 3 e 4, a causa del fatto che ha partecipato in maniera discontinua alle lezioni: “mi sono perduta, non mi sembravano vere lezioni e poi la connessione saltava in continuazione e quindi, anche quando non saltava, non sembrava così importante che io partecipassi”. Eva invece, alle prese con una dissertazione per la maturità scientifica sul concetto di relatività, mi racconta affannata: ”mi hanno insegnato a scrivere un tema, a fare un’equazione, ma non a parlare di come si possa trattare in modo divulgativo un tema scientifico complesso”.

La nuova scuola ha dunque bisogno di insegnanti, che accompagnino i ragazzi nei loro percorsi, un e-ducere compatibile con un e-learning e con percorsi di mediazione nel processo di apprendimento di una società complessa e connessa.

I dirigenti scolastici in questo hanno un compito che si deve, più che mai, adeguare all’epoca. L’autonomia, conquista relativamente recente, deve portare a focalizzare meglio la posizione della scuola nel territorio, deve connetterla in modo sistemico alle dinamiche locali, ma con un occhio inevitabile al globale. La scuola può e deve essere coinvolta in pianificazioni, che si impegnino al recupero dello svantaggio educativo determinato da luogo di urbanizzazione; deve occuparsi di distribuzione educativa, in collegamento con la pianificazione territoriale, altrimenti le scuole non riapriranno più.

Il Ministero dell’Istruzione può e deve, dunque, in quest’epoca, dedicare più spazio alla ricerca, alla sperimentazione, formando i suoi insegnanti e non lasciandoli allo sbaraglio, davanti a compiti come quello della didattica a distanza, della digitalizzazione e della cittadinanza globale, sulle quali ben pochi sono formati. Le competenze digitali sono parte inscindibile di competenze del cittadino globale. Per entrambi i percorsi è inoltre necessario un collegamento strategico tra soggetti istituzionali a più livelli. La nuova legge sull’educazione civica può fornire esattamente quello spazio di sperimentazione sia per gli insegnanti, sia per i ragazzi, sia per i dirigenti scolastici, sia per le famiglie, sia per le associazioni, le cui competenze vengono indicate come importanti e necessarie allo sviluppo delle attitudini di un cittadino, soprattutto in epoca globale.