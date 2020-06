Sviluppo sostenibile, il Nord-Ovest punta su resilienza, innovazione e collaborazione

Esperienze di sviluppo sostenibile a confronto

La tappa di Genova del Salone è organizzata in collaborazione con Eticlab, il cui presidente Giovanni Battista Valsecchi darà il via alla discussione. In apertura dei lavori interverranno inoltre Marco Bucci, sindaco del Comune di Genova e Adriana Del Borghi, delegata alla sostenibilità ambientale dell'Università degli Studi di Genova.

Alcune realtà si confronteranno poi sui progetti sostenibili realizzati: Istituto Italiano di Tecnologia, Agorà Soc.Coop.Soc., Mercòu, Hitachi Rail STS, GNV, Seac, Filse, ERG, Birrificio Altavia.

«La partnership che lega Eticlab al Salone della CSR è ormai attiva da molti anni - sottolinea Giovanni Battista Valsecchi - Per noi è motivo di grande orgoglio avere l’opportunità di essere il riferimento sul nostro territorio per un appuntamento importante come quello dell’evento che annualmente viene organizzato in occasione del Salone e allo stesso tempo è opportunità di stimolo e di confronto con tutte le altre realtà che a livello nazionale e locale lavorano come noi per promuovere i valori della sostenibilità economica, sociale e ambientale nei confronti di tutti gli stakeholder. Quest’anno – continua Valsecchi - proprio per la situazione di emergenza che tutti ci siamo trovati nostro malgrado a dover affrontare è ancora più evidente come di fronte a sfide anche inaspettate un approccio sostenibile e condiviso, volto alla creazione del valore comune possa davvero essere una risposta concreta. Questa è la testimonianza che vorremmo trasmettere in occasione della tappa genovese».

Agenda 2030: a che punto siamo

Parteciperà all'incontro anche Gianni Bottalico del Segretariato AsviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, per approfondire il tema del raggiungimento dei 17 Goals di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Data la situazione internazionale attuale legata all'emergenza sanitaria e alla necessità di ripartenza, è infatti indispensabile anche per il nostro Paese rivedere i piani di attuazione degli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Una riflessione importante pure per il territorio ligure dove prosegue, in collaborazione con AsviS, la partnership multistakeholder Liguria 2030 – Insieme verso i Global Goals con l'obiettivo di diffondere il protocollo dell'Onu a livello locale e mettere a sistema tutti i soggetti impegnati nello sviluppo sostenibile.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.