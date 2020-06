Fondi europei, torna il master di Fondazione Triulza

La scelta di lanciare per la terza volta questo Master è dimostrazione del fatto che funziona?

È stato uno degli strumenti che abbiamo messo in campo nell'ambito del progetto più ampio BEEurope nato in partnership con Fondazione Cariplo. L'idea era di creare degli specialisti che dall'interno delle organizzazioni o come consulenti fossero specializzati in questo ambito. Ha funzionato. Nelle esperienze precedenti abbiamo avuto, nella maggior parte dei casi, inserimenti all’interno delle organizzazioni o affrancamenti consulenziali. L’anno scorso c’è stato un anno di pausa. Quest’anno ripartiamo anche perché la crisi che stiamo vivendo dimostra quanto sia importante oggi reperire risorse in Europa.

A chi è riferita la vostra offerta?

I target sono gli operatori di organizzazioni del terzo settore e dell'economia civile, che vogliono accrescere le competenze interne per la ricerca dei finanziamenti e la presentazione di progetti europei, ma anche personale degli enti locali, liberi professionisti e consulenti, nonché giovani laureati e neolaureati che si orientano sul mercato di lavoro oppure che pensano di avviare un'attività in proprio. Il tema dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro è un tema drammatico in questo momento.