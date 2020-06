Nicolas Schmit: «Le imprese sociali sono una fonte di ispirazione»

Sappiamo che l'economia sociale, e il social business in generale, sono una asset importante. Lo definirei una pietra miliare che ci dà qualità e percorsi per uscire da eventuali momenti di crisi. È già successo in passato e sta succedendo ancora.

Noi vogliamo rendere le nostre comunità ed economie sempre più resilienti. Il social business è un esempio di resilienza. Le economie sociali sono più forti, più resistenti. In effetti sono economie e settori che hanno attraversato le crisi con minore difficoltà e hanno resistito meglio a shock e terremoti rispetto alle economie orientate solo sul mercato.

Tutti i Paesi dell'Ue devono insieme raccogliere le stesse sfide. Eravamo tutti nella stessa situazione. Dobbiamo aiutare l'economia sociale come quella privata. A causa del Covid, della crisi e del lockdown tutte queste attività sono state bloccate del tutto o parzialmente. Aziende che avevano problemi di liquidità e flusso di cassa. Molte hanno dovuto congelare il personale. Dobbiamo aiutare tutte le tipologie di aziende per il business sociale come facciamo per le altre aziende.